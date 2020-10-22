القابضة للمياه وروتاري يوقعان برتوكول تعاون في مجالات المشاركة المجتمعية والتوعية المائية‎

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، و المهندس عادل حافظ نائب محافظ المنطقة الروتارية برتوكول تعاون مشترك من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الشركة والمنطقة الروتارية 2451 فى مجالات المشاركة المجتمعية لتنمية المجتمع من خلال دعم شبكات مياه الشرب وحفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه للمناطق والأسر الفقيرة ورفع الوعى المجتمعى بقضية المياه.





وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة القابضة تعمل علي توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، تم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشي أفضل للمواطن المصري.





اقرأ أيضا:





وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق تنفيذ وحدات الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار في المناطق المستهدفة بالمحافظات المعنية بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب علي ان يتم الاتفاق بين الطرفين علي الأدوار والمسئوليات.





وأضاف أن الشركة تلتزم بتوفير المعلومات اللازمة والبيانات الخاصة بموقف خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة واختيار المواقع التي تتوافق وشروط تنفيذ مشروعات الابار الشاطئية، تقديم الدعم الفني لتنفيذ عدد من الابار الشاطئية بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة بالعمالة اللازمة لذلك.

وتابع أن التوعية هامة أحد المحاور الهامة لتوضيح رسائل أهمية المياه والترشيد وعدم الاسراف وكيفية الحفاظ عن المياه.





وقال أسامة الأحمر، محافظ الروتارى إن الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر - المنطقة 2451 يهدف إلى تنمية المجتمع وتوفير مختلف سبل الحياة للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن الروتارى وفقا لبروتوكول التعاون يهدف إلى توفير مصادر تمويل لتنفيذ مشروعات الابار الشاطئية بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار ورفع كفاءة شبكة المياه لإنتاج مياه شرب آمنة بالمناطق المستهدفة فضلا عن عمل توصيلات مياه للوحدات السكنية بتلك المناطق، وإبرام عقد لتنفيذ مشروعات الابار الشاطئية ورفع كفاءة شبكة المياه وعمل وصلات المياه للوحدات السكنية مع الشركات التابعة بالمحافظات المعنية وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





وقال: أن البرتوكول يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمشاركة في حملات التوعية ورفع الوعي البيئي والمجتمعي بشأن قضايا المياه.





ومن جانبها، أوضحت نيرة عبد الوهاب رئيس لجنة المياه بالروتارى، أن مشاريع المياه ممتدة ضمن استراتيجية الروتارى لأنها ترتبط ارتباط وثيق بالصحة العامة، مشيرة أن التوجه مستقبلا سيتضمن دراسة التعاون المشترك فى مجالات الصرف الصحى.



