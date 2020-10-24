لمتابعة المشروعات الإنشائية.. رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية





استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها بالجامعة.





ضم الوفد كلا من: بدر عثمان على"مدير عام الادارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التخطيط"، و معتز محمد فتحي " الباحث المختص عن جامعة جنوب الوادي لدى وزارة التخطيط".





و أشار غرباوي، إلى أن هذه المشروعات تشمل استكمال مبنى و مركز التأهيل بكلية العلاج الطبيعي بتكلفة حوالى ١٩٧ مليون جنيه، و استكمال مبنى معامل كلية الهندسة بمقر الجامعة بتكلفة حوالى ١٩٩ مليون جنيه، واستكمال مبنى مدرجات كلية الطب بتكلفة حوالى ٢٠٠ مليون جنيه، و أيضًا استكمال مبنى مستشفى صحة المرأة بتكلفة حوالى ٢٢٦ مليون جنيه.





و أشاد رئيس الجامعة، بالتعاون والدعم المستمر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجامعة جنوب الوادي فى متابعة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الخاصة بالجامعة.





و أعرب أعضاء وفد وزارة التخطيط، عن سعادتهم بلقاء رئيس الجامعة وحفاوة الاستقبال والتعاون المثمر في تنفيذ الانشاءات التي تقام على أرض جامعة جنوب الوادي التى تمتلك الكثير من الموارد البشرية والمساحات الكبيرة التي يمكن استثمارها فى المستقبل.





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