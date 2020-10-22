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برلمان

برلمانى: مصر فى القمة الثلاثية مع قبرص واليونان قدمت نموذجا قويا لحماية أمن المتوسط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:40 م
عالم مصر
عالم مصر
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أحمد أيمن
أكد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت للعالم كله من خلال القمة الثلاثية مع قبرص واليونان نموذجا قويا ومتفردا لحماية امن المتوسط من الأطماع التركية والممارسات غير الشرعية وأسلوب البلطجة من النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان.

وقال " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم ، إن أكبر دليل على ذلك إشارة القمة القبرصية المصرية اليونانية إلى الجانب التركى فى إطار ممارساته غير المشروعة فى شرق المتوسط خاصة أن رئيس الوزراء اليونانى كان تركيزه على الخطر الكبير لتركيا وتواطؤ الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع الدولة التركية.

واكد  النائب أحمد حلمى الشريف إن الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الأول فى جمع أطراف المعادلة السياسية فى شرق المتوسط، حيث أن أمن الإقليم بأكمله تقوم به الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على أكمل وجه، وأن هناك فرصا واعدة سوف تطرحها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهذا يسمح بمجالات تعاون إقليمى بين الثلاثى مصر وقبرص واليونان

واعتبر عضو مجلس النواب، أن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان هى رسالة قوية وحاسمة لوقف التدخل التركى السافر وغير القانونى فى شرق المتوسط.

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