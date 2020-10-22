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حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة أصحابها بالقاهرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجح رجال الامن فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين ب ١٥ مايو، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من مواطن بالمعاش - مقيم بدائرة القسم، قرر باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 

توصلت جهود التحريات إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مستأجرة لأحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطليّن – لهما معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل تحصلهم على مبالغ مالية، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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