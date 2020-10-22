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أخبار البلد

المجلس الأعلى يناقش أزمة وزير الإعلام ويطالب برأب الصدع ولم الشمل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:43 م
وزير الاعلام
وزير الاعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدعوة لرئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين يوم الاثنين القادم.

ويأتي ذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التي تبث أكاذيبًا وشائعات تتناول الشأن المصري، وطرق مواجهاتها وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.

وبهذه المناسبة ناشد المجلس الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالتوقف علي تناول ما يثار بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بوزير الدولة للإعلام، وذلك رأبًا للصدع ولم الشمل وعدم السماح بتفاقم ردود الأفعال السلبية واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية لما يثار من مناقشات.

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