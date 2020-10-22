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برلمان

برلمانى: مصر أصبحت نموذجًا جيدًا لمواجهة الهجرة غير الشرعية بشهادة أوروبية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:48 م
عالم مصر
عالم مصر
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فريدة محمد
اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى، تصريحات أرانشا جونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية التى أكدت فيها على ضرورة مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية بالدول المطلة على البحر المتوسط لمواجهة الاتجار بالبشر واستغلالهم في الإرهاب ويجب تقديم الدعم للدول التي تمثل مصدرا للاجئين لتحقيق تنميتها الاقتصادية ومصر تعتبر نموذجا جيدا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بانه شهادة نجاح أوروبية لصالح مصر فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

ووجه "حساسين"، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره صاحب الفضل الأول فى هذا النجاح الذى لم تشهده مصر إلا خلال قيادته للدولة المصرية مثمنا الجهود الناجحة والجبارة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والتى كللت بإشادة مختلف دول العالم بنجاح مصر فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال الدكتور سعيد حساسين، ان السفيرة نبيلة مكرم طرحت العديد من الافكار والمبادرات من خارج الصندوق ونجحت فى إقناع الشباب المصرى والأسر المصرية من خلال طرح هذه المبادرات من داخل القرى المصرية التى كان شبابها يقبل على الهجرة داخل مراكب الموت للدول الاوروبية، مؤكدا ان السفيرة نبيلة مكرم نجحت فى كسب رهان الرئيس السيسى عندما منح ثقته التامة فى تولى المرأة المصرى لمختلف المواقع القيادية داخل مختلف المؤسسات بالدولة

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