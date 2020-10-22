حجز دعوى منع ظهور الدكتور "مبروك عطية " في الفضائيات للتقرير

قررت الدائرة الاولي مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، ضد الداعية الدكتور مبروك عطية؛ لمنعه من الظهور على شاشات التليفزيون، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.





وأكدت الدعوى أنه بعد أن أصبح الدعاة هم المرجع الذي يتجه إليه المسلمون في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم ، فهم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين واعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم ، وأصبحوا فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة وحسن الأداء لجذب المشاهد إليهم، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهر العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة لهم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك فنجد العديد من خريجي جامعة الأزهر لا يملكون الحجة الكافية من أجل تقديم الفتاوى للمسلمين.





وأضافت ، أنه "لا يوجد خلاف على مما يملكه من علم، باعتباره عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وكان قبله أستاذ دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك خالد بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وأن برامجه يشاهدها العديد من المشاهدين والمسلمين من أجل سؤالهم عن فتاواه ، إلا أنه ومنذ بداية ظهوره على شاشات التليفزيون، أصبح مادة للسخرية ، والتهكم من هذا الأسلوب الذي ينتهجه ، وله فيديو ظهر به يجلس في الشارع مع سيدة، ويقوم ببيع الخضراوات".





وأوضحت الدعوى ، أن هذا الأمر لا يليق بداعية وعالم أزهري يتخذه الناس قدوة ومرجعًا لهم، وبعض الألفاظ التي يتخذها في حلقاته محل السخرية، والتهكم، فالداعية يجب أن يلتزم بالحد الأدنى من سلوكيات التخاطب مع الناس والظهور على شاشات التليفزيون ، وأن يتحسس ألفاظه وحركاته وإيماءاته التي يتخذها سواء بقصد أو بدون، إلى أن وصل الأمر أن بعض الأشخاص قام بأخذ الفيديوهات المقتبسة من حلقات برنامجه، وقاموا بتقليده والسخرية منه عبر منصات وصفحات السوشيال ميديا .