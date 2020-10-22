جريئة وغريبة.. أبرز إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي في عيد ميلادها





كما تحرص على مشاركة متابعيها باستمرار بصور وفيديوهات جديدة على خاصية الاستوري عبر تطبيق الانستجرام.





تثير ابنة أحمد الفيشاوي الجدل بارتدائها ملابس تعتمد على إبراز أنوثتها، فتميل إلى ارتداء الملابس ذات تصميم الهاف ستوماك والأوف شولدر.





كما تحاول ابنة الفيشاوي خطف الأنظار بوضع المكياج الغريب المرتكز على الألوان الصاخبة سواء في الشفاه أو العين، وتعتمد على إبراز ملامحها بطريقة غريبة.





وتتصدر ابنة أحمد الفيشاوي مؤشر البحث جوجل بسبب طلتها الجريئة على الجمهور.





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وإليكم صور ابنة أحمد الفيشاوي ..



