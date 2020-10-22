تشريعية النواب توضح سبب انتشار ظاهرة التحرش

قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن سبب ظهور ظاهرة التحرش فى مصر هو غياب الدور التوعوي من جانب رجال الدين الاسلامى والمسيحي والمنصات الإعلامية المختلفة.





وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن السلاح الذى سوف يقضى على ظاهرة التحرش هو تفعيل الدور التوعوي لرجال الدين وإطلاق حملات توعية ضدها وتنشيط دور المجالس القومية مثل المجلس القومى للمرأة وغيرها، لافتا الى أن البرلمان قام خلال الفترة الماضية بتشديد العقوبة ولكن ينقصها الدور التوعوي.





وأشار عضو مجلس النواب، القانون ضمن عدم تفتيش الانثى الا بوجود انثى مثلها ووجود شرطية نسائية داخل قسم حقوق الإنسان أصبحت ضرورة، مؤكدًا أن هناك اتفاقية دولية وقعت عليها مصر للتصدي للعنف ضد المرأة ولكنها غير مفعلة ويجب وضع استراتيجية لتفعيلها.







