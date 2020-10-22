سكرتير عام مساعد المنوفية يشهد جلسة محاكاة برلمان الطلائع

أناب اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لحضور الجلسة البرلمانية لهيئة مكتب برلمان الطلائع وبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى محافظة المنوفية.







وأقيم بقاعة المؤتمرات بمركز الإبداع بشبين الكوم بحضور الدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للرياضة والاستاذ حسن بدر وكيل المديرية للشباب والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والاستاذة سناء دراز نائب وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ محمد السيد نائب مدير عام المنطقة.





وبدأت فعاليات الجلسة بالسلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن ثم عرض برلمان الطلائع نموذج تدريبي تثقيفي وتعليمي مصغر للبرلمان، ناقش من خلاله أهم الموضوعات التي تهم مواطني المنوفية وعرض بعض طلبات الإحاطة وأسئلة تخص قطاعات "الصحة - التربية والتعليم – الأوقاف".





من جانبه وجه السكرتير العام المساعد الشكر لكل المشاركين في البرلمان والقائمين على تنظيم هذه الجلسة، مشيدًا بفكر الشباب ووعيهم الدائم وقدرتهم على التمييز بالفكر والإبداع، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم لإخراج جيل مثقف بكل ما تحمله الكلمة من معنى جيل يحاكي الواقع ويتولى مناصب تنفيذية هامة يستفيد بها ويفيد بها الوطن.



