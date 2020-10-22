خبير اقتصادي: إلغاء الاحتفال بالمولد النبوي لأول مرة منذ 1400عام.. أسوأ تأثيرات كورونا

هنأ المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية جميع المسلمين في مصر والوطن العربي والعالم بحلول المولد النبوي الشريف .





وقال نصيف ان هذه الذكرى الدينية تمثل للمسلمين والمسيحين مناسبة هامة حيث شهدت مولد خير البشرية والإنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .





واوضح نصيف انه لاول مرة منذ اكثر من ١٤٠٠ عام يتم الغاء الاحتفالات بهذه الذكرى هذا العام نظرا لانتشار جائحة كورونا حيث اتخذت الطرق الصوفية قرارا بمنع الأحتفال هذا العام تحسبا لمنع انتشار الفيروس .













واكد المستشار مايكل ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف موروثا تاريخيا في مصر والعديد من الدول الإسلامية، ويعد الفاطميين هم من اول من اهتموا باحياء ذكري مولد سيد الخلق اجمعين في ربيع الاول عام ٤٨٨ هجريًا و هو ميلاديا مارس ١٩٠٥ ميلاديًا اي منذ ٩٢٤ عام ميلاديا تقريبًا.



