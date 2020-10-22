الأعلى للإعلام يناقش الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية اليوم بمقر المجلس حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ".





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة و الحفاظ عليها و انتشار الأمراض و تحرك العالم نحو هذا الملف.





وتابعت أنه من ٦٠_٦٥ % من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئى.





و أضافت ياسمين فؤاد خلال كلمة لها فى جلسة نقاشية حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ، أن جائحة كورونا أعطتنا درس مهم و هى أن الطبيعة تحتاج الينا و نحن نحتاج إليها و أن الرجوع الى الطبيعة هو أساس الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض و هذه ليست كلمات توضع فى ورق ولابد أن نعى أن كل نشاط أو ممارسة أو التنمية يدفع ثمنها أبناءنا و كان مهم جدا أن نبدا فى التعافى الاخضر على مستوى العالم .



