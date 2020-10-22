AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يناقش الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:17 م
وزيرة البيئة في الاعلى
وزيرة البيئة في الاعلى للاعلام
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية اليوم بمقر المجلس حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ". 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة و الحفاظ عليها و انتشار الأمراض و تحرك العالم نحو هذا الملف.

وتابعت أنه من ٦٠_٦٥ %  من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئى.

و أضافت ياسمين فؤاد  خلال كلمة لها فى جلسة نقاشية حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية ، أن جائحة كورونا أعطتنا درس مهم و هى أن الطبيعة تحتاج الينا و نحن نحتاج إليها و أن الرجوع الى الطبيعة هو أساس الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض و هذه ليست كلمات توضع فى ورق ولابد أن نعى أن كل نشاط أو ممارسة أو التنمية يدفع ثمنها أبناءنا و كان مهم جدا أن نبدا فى التعافى الاخضر على مستوى العالم .

واشارت إلى أن  وزارة البيئة وزارة تنسيقية و كنا مسئولين عن عملية إدارة المخلفات على مستوى الدولة ، نضيفة " عملنا على توعية المواطنين و عملنا مع وزارة التنمية المحلية و سيطرنا على نسب تلوث الهواء و منعنا الحرق المكشوف للكمامة ،كل التحية و التقدير لكل متعهد كمامه فى جمهورية مصر العربية و لمدة إرشادية كاملة لكيفية التعامل مع مخلفات الوقاية و برامج توعوية .
الأعلى للإعلام يناقش الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية
الأعلى للإعلام يناقش الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تطلق أول حملة للترويج للمحميات ودعم السياحة البيئية"Eco Egypt"

ياسمين فؤاد: تنفيذ 36 مشروعاً للتوافق البيئي في القاهرة الكبرى بتكلفة 328 مليون دولار.. فيديو

وزيرة البيئة: مشروع مجمع مسطرد نموذج متكامل بين البيئة والطاقة والصناع

صحة الإنسان مرتبطة بالكوكب.. وزيرة البيئة تكشف أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

تعليم بني سويف تكشف حقيقة تشغيل فيديو للراقصة البرازيلية لورديانا داخل أحد المدارس

كورونا تفتك بالسيدات في هذه الفئة العمرية.. تفاصيل صادمة

قرار جمهوري بتعيبن القاضي محمد غراب نائبا مساعدًا عاما

معتز البطاوي يكشف حقيقة مفاوضات سيراميكا مع الحضري وحسام عاشور ومحمد إبراهيم

بعد فضيحة رادس| مباراة الزمالك والرجاء تثبت عشوائية الكاف فى الأزمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. 5 أسباب وراء حدوث التأتأة

بعد اختيارها لتقديم حفل مهرجان الجونة.. 10 إطلالات تبرز جمال هيلدا خليفة

أول ظهور لـ بورشه باناميرا موديل 2021.. بمواصفات مرعبة.. صور