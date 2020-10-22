داعية إسلامي يوضح حق الجار في الإسلام.. فيديو

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ"، فلا بد من استثمار وقتك فى تضمن رضا الله عليك.





وتابع الداعية الإسلامي، أن الإنسان لا بد من أن يقدم عمل طيب وخير طوال الوقت مثل: زيارة المريض أو مساعدة محتاج وكل ذلك عند الله له الأجر والثواب.