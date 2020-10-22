داعية إسلامي يوضح حق الجار في الإسلام.. فيديو

قال الداعية أحمد الطلحي، إن الدين معاملة، ومن هنا نجد أن لكل إنسان أو جار في الدين 3 حقوق، معقبا: هناك جار يكون له حق واحد وآخر اثنين.
وأضاف "الطلحي" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحق الأول يتمثل في حق الجيرة لمن جاورني وهو ليس على ملتي.. فهو يكون له حق الجيرة والأمان، الجار الثاني هو من يكون له حق الجيرة مع حق الإسلام، أما الجار الثالث هو الي يحصل على الـ3 حقوق وهو حق الجار وحق الإسلام وحق الأقارب.
وتابع: قدم للجار ما تحب أن يتم تقديمه لك، وأيضا ضع في الاعتبار أنك تتعامل مع الجار من أجل إرضاء الله، معقبا: أول العارضين على الله يوم القيامة هم الجيران المتخاصمين.
وأضاف "الطلحي" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحق الأول يتمثل في حق الجيرة لمن جاورني وهو ليس على ملتي.. فهو يكون له حق الجيرة والأمان، الجار الثاني هو من يكون له حق الجيرة مع حق الإسلام، أما الجار الثالث هو الي يحصل على الـ3 حقوق وهو حق الجار وحق الإسلام وحق الأقارب.
وتابع: قدم للجار ما تحب أن يتم تقديمه لك، وأيضا ضع في الاعتبار أنك تتعامل مع الجار من أجل إرضاء الله، معقبا: أول العارضين على الله يوم القيامة هم الجيران المتخاصمين.
وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ"، فلا بد من استثمار وقتك فى تضمن رضا الله عليك.
وتابع الداعية الإسلامي، أن الإنسان لا بد من أن يقدم عمل طيب وخير طوال الوقت مثل: زيارة المريض أو مساعدة محتاج وكل ذلك عند الله له الأجر والثواب.