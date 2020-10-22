البورصة المصرية تتراجع 1% بختام جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 نهاية الأسبوع، على تراجع مؤشر إيجى اكس 30 بنسبة 1.03 % ليصل إلى مستوى 10,987 نقطة.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة خسائر 8.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 609.119 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين الأجانب.





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وبختام تعاملات اليوم بلغ إجمالى قيمة التداول حوالى 1.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول حوالى 399 مليون ورقة منفذة على 44 ألف عملية، وتم التداول على 192 سهما، ارتفع منهم نحو 11 سهما، وانخفض نحو 158 سهما، ولم تتغير مستويات 17 سهما.



