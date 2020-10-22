شاهد.. الشيخ علي جمعة يلعب كرة القدم مع وزير الشباب والرياضة بسوهاج

حرص الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، علي ركل ضربات جزاء بلعبة كرة القدم، أمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحصل "جمعة" على ضربتين جزاء، وذلك في ملعب مركز شباب الشيخ زين الدين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.





وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة حلمي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز شباب الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج.





الجدير بالذكر أن زيارة الوزراء للإقليم جاءت لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية باستكمال وتأهيل القرى الأكثر احتياجًا على مستوى سوهاج، حيث سيتم افتتاح وحدة المُعالجة الثلاثية للصرف الصحي في إطار مبادرة حياة كريمة، وافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، افتتاح مركز شباب عرب بخواج، افتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين، افتتاح الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين، وأخيرًا التوجه إلى الحديقة المتحفية لتفقد عرض منتجات الحرف التراثية.



