مصر تتطهر من حلوى المولد النبوي الفاسدة.. حماية المستهلك يعدم مئات الأطنان غير الصالحة.. ويشمع مصانع ومحلات تتلاعب بصحة المصريين في عدة محافظات

حماية المستهلك يكثف حملاته الإستباقية لضبط أسواق حلوي المولد النبوي - غلق 3 مصانع حلوي "بير سلم" و3500 كيلو منتجات مقلدة لعلامات مشهورة - اسيوط : ضبط 56 طن حلوي منتهية الصلاحية ويعاد تدويرها - كفر الشيخ : ضبط 14 طن و500 كيلو حلوي مجهولة تقلد علامات تجارية شهيرة - القليوبية : ضبط 7 اطنان و 250 كيلو حلوي مولد منتهية الصلاحية يعاد تدويرها - القاهرة : ضبط 6 طن و 500 كيلو جرام شمع غذائي ومخلفات تصنيع حلوي غير صالحة







في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقًا من توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصر؛ صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح الجهاز في ضبط 86 طنا و 492 كيلو حلوي مولد منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر في عده محافظات .





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وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على السلع بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم القيام بحملات إستباقية استهدفت سوق حلوي المولد وأسفرت نتيجة الحملات في عده محافظات عن الآتي :-





بمحافظة أسيوط تم التوجه لمصنع حلوي بمركز الفتح - اسيوط يعمل تحت مسمي هابي دريم بالتنسيق مع مكتب أغذية مركز الفتح وتم إعدام حوالي ربع طن حلوي غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ علي 56021 طن عبارة عن 29733 حلويات تامة التصنيع و 26288 مواد خام متعلقة بعملية التصنيع وجاري استكمال الإجراءات ، بمحافظة كفر الشيخ تم تشميع عدد ٢ مصنع.





وضبط ٣ اطنان وخمسمائة كجم حلوى معده للبيع بدون بيانات وتحمل علامات تجارية مقلدهو ٢٠٠٠ كرتونه مقلده و١٠٠0 استيكر مقلد و ٧٥٠ كجم خامات بدون بيانات و٥ طن سوداني بدون بيانات وتغير في الخواص الطبيعية و ١٤٠ كجم زيت بدون بيانات و ٣٥ كجم حلوى منتهية الصلاحية و ٣٦٠ كجم حلوى معده للبيع تحمل تاريخ إنتاج مخالف للحقيقة.









وبمحافظ القليوبية تم غلق المنشأة و تشميعها وضبط عدد ٣١٠ برنيكة حلوي بإجمالي وزن ٦.٥ طن معبئة معدة للبيع بدون بيانات و بدون تاريخ صلاحية و عدد نصف طن حلوى جاري تصنيعها و عدد ٢٧ صفيحة سمنه وزن الصفيحة ٢٢ كيلو جراما بإجمالي وزن ٥٩٤ كيلو جراما و عدد ٢٠ عبوة خميرة فورية وزن العبوة واحد كيلو جرام بإجمالي وزن ٢٠ كيلو جرام و عدد ١٠ شيكارة نشا وزن الشيكارة ١٠ كيلو جرام بإجمالي وزن ١٠٠ كيلو جرام و عدد ٤٢ لتر مكسبات لون و طعم و نصف طن مواد خام (حمص - سوداني - جوز هند ... إلخ).





وبمحافظة القاهرة تم ضبط تم ضبط ٥ طن شمع غذائي متغير في الخواص و طن ونصف مخلفات تصنيع و ٣٠٠ كجم بسيمة باسم شركة مشهورة و ١٧٥ كجم مربي زبيب باسم شركة مشهورة و ٦٠ كجم حبل عين جمل بدون بيانات ، وبمحافظتي سوهاج واسوان ضبط مصنع غير مرخص وضبط 207 كيلو حلوي مولد غير صالحة للإستهلاك وكذا ضبط مصنع أخر غير مرخص وضبط 396 كيلو حلوي مولد يعاد تدويرها وكذا ضبط 3740 قطعة حلوي مجهولة المصدر ومعاد تدويرها.





وأشار رئيس الجهاز الى استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقًا من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .





كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، الموقع الالكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الالكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.