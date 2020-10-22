AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إسلام الغزولى يطلق "رؤية" في مؤتمره الأول لبرنامجه الانتخابى

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:46 م
إسلام الغزولي مرشح
إسلام الغزولي مرشح حزب المصريين الأحرار
Advertisements
حسن رضوان
أعلن إسلام الغزولي مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في لقائه الأول الذي عقد مع عدد من الشباب أفكار فريق الحملة الإنتخابية والتي أطلق عليها "رؤية"، وأشار إلى أنه كان من الممكن إطلق برامج إنتخابية منسوخة وتقليدية إلا أن فريق الحملة قرر عن إقتناع الخروج عن المألوف وعدم  اللجوء للأساليب القديمة وكتابة كلام براق عن خدمات وقتية وشعارات مستهلكة وبرامج إنتخابية غير حقيقية لتحقيق نجاح مزيف.

وأكد إسلام الغزولي، أن البنية التشريعية تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغييرات العالمية السريعة، هذا بالإضافة إلى تضمين "الرؤية " إلى عددا من الملفات الخاصة التي يتولى مسؤوليتها وعرضها إحدى عشر شاب وشابة، منها المرتبط بالمرأة بشأن حمايتها وتدعيم حقوقها، الإرتقاء دور الفن لتشكيل العقل الجمعي للمجتمع، ذوي الهمم وضمان حقوقهم، الأسرة والتربية وإحياء المفاهيم الصحيحة داخلها، تنمية الوعي وزيادة الإدراك لمجابهة المخاطر والتهديدات، تطوير مشروعات ريادة الأعمال للشباب، نشر الوعي بالبيئة والحفاظ عليها، وتضمنت الملفات أيضا تسليط الضوء على أهمية إستعادة دور الرياضة في المجتمع، تطوير أداء المحليات وصولا لتحقيق المأمول منها.

وأوضح  أن فريق عمل الحملة سيطلق مشروعين متكاملين الأول منهم مرتبط بالقراءة وإستعادة قيمتها داخل مجتمعنا، والثاني يهتم بملف الرفق بالحيوان.

وأكد أنه قد تكون هذه الرؤية غيرمعتادة كبرنامج إنتخابي تقليدي، إلا أننا كفريق حملة قد وجدنا في ما تضمنتها من أفكار رؤية لدولة تستحق الأفضل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من " رؤية " هو إستعادة بناء إنسانينا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسلام الغزولي: مصر لعبت دورا تاريخيا في إتمام عملية السلام بالسودان

المجلس التصديري: مذكرة لوزيرة الصناعة بمقترحات دعم الصادرات والترويج لقطاع الأثاث

إسلام الغزولي: رسائل الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية حاسمة مع أعداء الوطن.. ورفض المصالحة إرادة شعبية

المصريين الأحرار: ثورة 30 يونيو أبلغ رد على تسريبات كلينتون.. ومصر كشفت مثلث الشر

ترشيحاتنا

موسيماني يطلب تأجيل حسم القائمة الجديدة للأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

بعد حالة من الذعر.. تعليم أسيوط تعزل المدرسة المصابة بكورونا وتفحص المخالطين

مفاجأة في سعر سيات إبيزا 2021 في مصر

فيديو جراف.. أشرف زكي يعلن استقالته من منصب نقيب الممثلين

الأهلي يكشف حقيقة خصم نقاط من رصيده بالدوري بسبب مستحقات هيدرنيك

AdvertisementS

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بـ دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر

بعد شهرين جواز.. زوجة البرنس شنقته عشان ترجع لأحضان عشيقها «القصة الكاملة»

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الكويت تستقبل مواطني الدول المحظورة ولكن بشروط

حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

مجهولون يطلقون أعيرة نارية على مرشح فى انتخابات النواب بقنا

الأربعاء المقبل.. محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل وسحل فتاة المعادي

المتداول ليس صحيحا.. مصدر بالزمالك ينفي تواصل الكاف لتأجيل مباراة الرجاء

أخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر.. حقيقة خصم نقاط من الأهلي بسبب مستحقات هيدرنيك

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

شطة: تأجيل إياب الزمالك والرجاء يضر الأهلي والوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع في علاجه.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال

منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات جذابة لـ إيمي طلعت زكريا