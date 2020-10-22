إسلام الغزولى يطلق "رؤية" في مؤتمره الأول لبرنامجه الانتخابى

أعلن إسلام الغزولي مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في لقائه الأول الذي عقد مع عدد من الشباب أفكار فريق الحملة الإنتخابية والتي أطلق عليها "رؤية"، وأشار إلى أنه كان من الممكن إطلق برامج إنتخابية منسوخة وتقليدية إلا أن فريق الحملة قرر عن إقتناع الخروج عن المألوف وعدم اللجوء للأساليب القديمة وكتابة كلام براق عن خدمات وقتية وشعارات مستهلكة وبرامج إنتخابية غير حقيقية لتحقيق نجاح مزيف.
وأكد إسلام الغزولي، أن البنية التشريعية تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغييرات العالمية السريعة، هذا بالإضافة إلى تضمين "الرؤية " إلى عددا من الملفات الخاصة التي يتولى مسؤوليتها وعرضها إحدى عشر شاب وشابة، منها المرتبط بالمرأة بشأن حمايتها وتدعيم حقوقها، الإرتقاء دور الفن لتشكيل العقل الجمعي للمجتمع، ذوي الهمم وضمان حقوقهم، الأسرة والتربية وإحياء المفاهيم الصحيحة داخلها، تنمية الوعي وزيادة الإدراك لمجابهة المخاطر والتهديدات، تطوير مشروعات ريادة الأعمال للشباب، نشر الوعي بالبيئة والحفاظ عليها، وتضمنت الملفات أيضا تسليط الضوء على أهمية إستعادة دور الرياضة في المجتمع، تطوير أداء المحليات وصولا لتحقيق المأمول منها.
وأوضح أن فريق عمل الحملة سيطلق مشروعين متكاملين الأول منهم مرتبط بالقراءة وإستعادة قيمتها داخل مجتمعنا، والثاني يهتم بملف الرفق بالحيوان.
وأكد أنه قد تكون هذه الرؤية غيرمعتادة كبرنامج إنتخابي تقليدي، إلا أننا كفريق حملة قد وجدنا في ما تضمنتها من أفكار رؤية لدولة تستحق الأفضل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من " رؤية " هو إستعادة بناء إنسانينا.