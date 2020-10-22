إسلام الغزولى يطلق "رؤية" في مؤتمره الأول لبرنامجه الانتخابى

أعلن إسلام الغزولي مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في لقائه الأول الذي عقد مع عدد من الشباب أفكار فريق الحملة الإنتخابية والتي أطلق عليها "رؤية"، وأشار إلى أنه كان من الممكن إطلق برامج إنتخابية منسوخة وتقليدية إلا أن فريق الحملة قرر عن إقتناع الخروج عن المألوف وعدم اللجوء للأساليب القديمة وكتابة كلام براق عن خدمات وقتية وشعارات مستهلكة وبرامج إنتخابية غير حقيقية لتحقيق نجاح مزيف.





وأكد إسلام الغزولي، أن البنية التشريعية تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغييرات العالمية السريعة، هذا بالإضافة إلى تضمين "الرؤية " إلى عددا من الملفات الخاصة التي يتولى مسؤوليتها وعرضها إحدى عشر شاب وشابة، منها المرتبط بالمرأة بشأن حمايتها وتدعيم حقوقها، الإرتقاء دور الفن لتشكيل العقل الجمعي للمجتمع، ذوي الهمم وضمان حقوقهم، الأسرة والتربية وإحياء المفاهيم الصحيحة داخلها، تنمية الوعي وزيادة الإدراك لمجابهة المخاطر والتهديدات، تطوير مشروعات ريادة الأعمال للشباب، نشر الوعي بالبيئة والحفاظ عليها، وتضمنت الملفات أيضا تسليط الضوء على أهمية إستعادة دور الرياضة في المجتمع، تطوير أداء المحليات وصولا لتحقيق المأمول منها.





وأوضح أن فريق عمل الحملة سيطلق مشروعين متكاملين الأول منهم مرتبط بالقراءة وإستعادة قيمتها داخل مجتمعنا، والثاني يهتم بملف الرفق بالحيوان.





وأكد أنه قد تكون هذه الرؤية غيرمعتادة كبرنامج إنتخابي تقليدي، إلا أننا كفريق حملة قد وجدنا في ما تضمنتها من أفكار رؤية لدولة تستحق الأفضل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من " رؤية " هو إستعادة بناء إنسانينا.