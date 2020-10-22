AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

القومي للمسرح يكرم كوكبة من أبطال وشهداء أكتوبر بالهناجر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
نظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى٤٧ لنصر أكتوبر العظيم،  وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال

تضمن الحفل مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية، منها "رايحين فى ايدنا سلاح، عاش اللى قال، أحلف بسماها وبترابها، دولا مين، بلدى أحببتك يا بلدى، مصر التى فى خاطرى، فيها حاجة حلوة، تغنى بها فنانو الفرقة الموسيقية بالمركز "محمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمبارى، أنغام مصطفى"، بقيادة المايسترو تامر غنيم.

وكرم المركز بحضور اللواء أركان حرب باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كوكبة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر، ومجموعة من مصابى حرب أكتوبر وأسر الشهداء، وتبادل رئيس المركز ومدير الجمعية التكريم بشهادة تقدير ودرع الجهة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أثْرَوا المتحف القومي للمسرح.. إيناس عبد الدايم تكرم رموز الفن

منتجات متنوعة .. افتتاح معرض إبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر

الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر الـ47: 1003 فعالية في القاهرة والمحافظات

إيناس عبد الدايم تفتح معرض نصر أكتوبر بحضور عدد من الفنانين.. فيديو

الخميس.. الإنتاج الثقافى يحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر

خالد جلال: نعبر في المرحلة الحالية فوق كل التحديات ونسطر ملحمة جديدة من البناء والتعمير

ترشيحاتنا

بملابس مبهجة.. ابنة طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها

بعد خطاب الفيفا.. موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

المولد النبوي.. الأزهر للفتوى يوضح أسماء النبي ومعنى محمد في اللغة

إذا كنت فى كرب وهم فعليك بقراءة هذه السور

مقاطعة في وجه الأعداء| متاجر سعودية تستغني عن سلع تركية وتعرض المصرية

نجمات الوطن العربي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم

لحظة اجتماع شمل زوجين مسنين بعد فراق 215 يومًا بسبب جائحة كورونا.. شاهد