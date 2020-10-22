القومي للمسرح يكرم كوكبة من أبطال وشهداء أكتوبر بالهناجر

نظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى٤٧ لنصر أكتوبر العظيم، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال .





تضمن الحفل مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية، منها "رايحين فى ايدنا سلاح، عاش اللى قال، أحلف بسماها وبترابها، دولا مين، بلدى أحببتك يا بلدى، مصر التى فى خاطرى، فيها حاجة حلوة، تغنى بها فنانو الفرقة الموسيقية بالمركز "محمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمبارى، أنغام مصطفى"، بقيادة المايسترو تامر غنيم.



