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أخبار البلد

أهم الأخبار.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني.. السودان يوافق على التطبيع

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:39 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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نورهان خفاجي
نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة والمتميزة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة. 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

تعامد أشعة الشمس على تمثال رمسيس الثاني ، حدث فلكي وهندسي عجز عنه الكثير من العلماء طوال مئات السنين الماضية ، ليحققه أبناء الفراعنة ليكونوا على خطى الأجداد ..

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحديث عن زيارة وفد من الأخيرة إلى العاصمة الخرطوم لتنسيق الإعلان بين الجانبين.

أفاد عشرات الناخبين الأمريكيين في مقاطعة ذات أغلبية ديمقراطية في فلوريدا، بتلقيهم رسائل بريد إلكتروني، يُزعم أن مصدرها جماعة يمينية تهدد بـ"ملاحقتهم" ما لم يصوتوا للرئيس دونالد ترامب.


أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم، الخميس، تعرضها لصواريخ باليستية أطلقتها القوات العسكرية الأرمينية باتجاه منطقة غابالين الواقعة شمالي البلاد.


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