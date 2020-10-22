منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية

في جنوب إفريقيا؛ هناك قصة عند كل منعطف، لكل قبيلة قصة تعود إلى بداية البشرية، من بينهم قبيلة سوتو الأفريقية حيث تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 7 ملايين شخص من سوتو يعيشون في جنوب إفريقيا ، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد. هناك ثلاثة ملايين أو نحو ذلك ممن يعيشون خارج البلاد، وخاصة في ليسوتو المجاورة.





ينقسم شعب سوتو إلى ثلاث قبائل مميزة: سوتو الجنوبية ، سوتو الشمالية (أو بيدي) وتسوانا، اعتمد السوتو تقليديًاعلى مزيج من الماشية وزراعة المحاصيل من أجل الغذاء، يشتهر الرعاة بمهاراتهم الاستثنائية في الركوب، ولا تزال ثقافة وتقاليد سوتو القديمة موجودة في المناطق الريفية.





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غالبًا ما يكون رجال سوتو حرفيين مهرة في استخدام المعادن والجلود والخشب، ويتم تحديد مكانة الرجل من خلال علاقته بالرئيس، وعمره ومكانته في المجتمع. وفي الوقت نفسه ، فإن النساء مسؤولات عن المنزل والزراعة.





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على الرغم من أن تعدد الزوجات لم يعد شائعًا كما كان في الماضي، إلا أن ثقافة سوتو تسمح للرجل بأن يكون له أكثر من زوجة واحدة. لكل زوجة منزلها الخاص.





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يعيش شعب سوتو في قرى مقسمة إلى أسر مختلفة intokgoro− ، مبنية حول منطقة مركزية حيث يوجد kraal ، المقبرة وضريح الأجداد. يمكن أن تنمو هذه القرى، التي يحكمها رئيس، لتستوعب آلاف الأشخاص.



