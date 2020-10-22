AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:46 م
قبيلة سوتو
قبيلة سوتو
Advertisements
أمينة الدسوقى

في جنوب إفريقيا؛ هناك قصة عند كل منعطف، لكل قبيلة قصة تعود إلى بداية البشرية، من بينهم قبيلة سوتو  الأفريقية حيث تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 7 ملايين شخص من سوتو يعيشون في جنوب إفريقيا ، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد. هناك ثلاثة ملايين أو نحو ذلك ممن يعيشون خارج البلاد، وخاصة في ليسوتو المجاورة.


ينقسم شعب سوتو إلى ثلاث قبائل مميزة: سوتو الجنوبية ، سوتو الشمالية (أو بيدي) وتسوانا، اعتمد السوتو تقليديًاعلى مزيج من الماشية وزراعة المحاصيل من أجل الغذاء، يشتهر الرعاة بمهاراتهم الاستثنائية في الركوب،  ولا تزال ثقافة وتقاليد سوتو القديمة موجودة في المناطق الريفية.


اقرأ أيضا: 



غالبًا ما يكون رجال سوتو حرفيين مهرة في استخدام المعادن والجلود والخشب، ويتم تحديد مكانة الرجل من خلال علاقته بالرئيس، وعمره ومكانته في المجتمع. وفي الوقت نفسه ، فإن النساء مسؤولات عن المنزل والزراعة.


اقرأ أيضا: 



على الرغم من أن تعدد الزوجات لم يعد شائعًا كما كان في الماضي، إلا أن ثقافة سوتو تسمح للرجل بأن يكون له أكثر من زوجة واحدة. لكل زوجة منزلها الخاص.


اقرأ أيضا:



يعيش شعب سوتو في قرى مقسمة إلى أسر مختلفة intokgoro− ، مبنية حول منطقة مركزية حيث يوجد kraal ، المقبرة وضريح الأجداد. يمكن أن تنمو هذه القرى، التي يحكمها رئيس، لتستوعب آلاف الأشخاص.


كما هو الحال مع العديد من الشعوب الأفريقية الأخرى ، يركز المعتقد الديني على أرواح الأسلاف، الذين يتم تكريمهم في الأعياد الطقوسية. في ركن من كل لابا في قرية بيدي ، على سبيل المثال ، حيث تنمو زهرة رمزية ، يرش الرجل الجعة المصنوعة منزليًا على الأرض لاستدعاء مساعدة الأجداد في جلب الحظ السعيد.

منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية
منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

الرقص لطرد الأمراض| عادات غريبة لا توجد إلا في أفريقيا.. فيديو

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور

الشعر الأحمر .. علامات غريبة تبرز جمال المرأة فى أفريقيا |صور

إيمان يوسف: لو الرجل قرر الزواج من ثانية لازم يعرف زوجته الأولى.. فيديو

ترشيحاتنا

برق ورعد وسيول.. تحذيرات الأرصاد تتحقق في عدد من المحافظات.. شاهد

رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي يكشفان حقيقة خلافهما

تكشف عن سر صحتها.. شاهد أقدم ناجٍية من مرض نادر في العالم

مصادر: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

هذا الذكر منقذ لك من مصاعب الحياة .. الإفتاء توضح

تعليم بني سويف تكشف حقيقة تشغيل فيديو للراقصة البرازيلية لورديانا داخل أحد المدارس

AdvertisementS

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بـ دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر

بعد شهرين جواز.. زوجة البرنس شنقته عشان ترجع لأحضان عشيقها «القصة الكاملة»

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الكويت تستقبل مواطني الدول المحظورة ولكن بشروط

حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

مجهولون يطلقون أعيرة نارية على مرشح فى انتخابات النواب بقنا

الأربعاء المقبل.. محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل وسحل فتاة المعادي

المتداول ليس صحيحا.. مصدر بالزمالك ينفي تواصل الكاف لتأجيل مباراة الرجاء

أخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر.. حقيقة خصم نقاط من الأهلي بسبب مستحقات هيدرنيك

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

شطة: تأجيل إياب الزمالك والرجاء يضر الأهلي والوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع في علاجه.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال

منزل لكل مرأة.. تعدد الزوجات مباح داخل هذه القبيلة الأفريقية

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات جذابة لـ إيمي طلعت زكريا