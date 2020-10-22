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الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا بـ موسكو .. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:42 م
الأمن الروسي
الأمن الروسي
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم تصفية مسلح في موسكو كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة الروسية.


وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بإحباط أنشطة عضو في منظمة إرهابية كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي في أحد الأماكن المزدحمة في موسكو".


وأكد البيان أنه تم قتل الإرهابي في منطقة خيمكي في ضواحي موسكو، بعد أن فتح النيران على عناصر الشرطة خلال محاولة القبض عليه.


وأضاف البيان: أبلغ شقيق الإرهابي عن أن أخاه كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية.


في وقت سابق، ألقت قوات الأمن الروسية في موسكو وإقليم سيبيريا، القبض على 22 عضوا في خلية تابعة لتنظيم "الحركة الإسلامية في أوزبكستان" الإرهابي.

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