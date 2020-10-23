نائبة: مجلس الشيوخ يضمن تمثيل أكبر قدر من المجتمع في الحياة السياسية

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن أهمية مجلس الشيوخ تتمثل فى أنه مكمل للحياة السياسية فى مصر ، مشيرة إلى أن معظم دول العالم بها مجلسين مجلس النواب والشيوخ بمسميات مختلفة ، كما أن مجلس الشيوخ يضمن تمثيل أكبر قدر من المجتمع فى الحياة السياسية.
وأكدت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ يعتبر مكمل لمجلس النواب ، حيث أن هناك كما كبيرا من مشروعات القوانين فى البرلمان تحتاج إلى تخصصات دقيقة.
وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : كلما كانت القوانين مدروسة بشكل دقيق فى مجلس الشيوخ ، فإن ذلك سيؤدى لنتيجة إيجابية ، كما أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة فى إستكمال الدور الأساسى لمجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.
وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.
وشهدت جلسة الأحد الماضى ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.
وانطلقت الأحد الماضى أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.