نائبة: مجلس الشيوخ يضمن تمثيل أكبر قدر من المجتمع في الحياة السياسية





قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن أهمية مجلس الشيوخ تتمثل فى أنه مكمل للحياة السياسية فى مصر ، مشيرة إلى أن معظم دول العالم بها مجلسين مجلس النواب والشيوخ بمسميات مختلفة ، كما أن مجلس الشيوخ يضمن تمثيل أكبر قدر من المجتمع فى الحياة السياسية.





وأكدت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ يعتبر مكمل لمجلس النواب ، حيث أن هناك كما كبيرا من مشروعات القوانين فى البرلمان تحتاج إلى تخصصات دقيقة.





وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : كلما كانت القوانين مدروسة بشكل دقيق فى مجلس الشيوخ ، فإن ذلك سيؤدى لنتيجة إيجابية ، كما أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة فى إستكمال الدور الأساسى لمجلس النواب.



