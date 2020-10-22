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أخبار العالم

انخفاض أسهم استرازينكا بنسبة 1.5٪ بعد وفاة متطوع لتجريب لقاح كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:19 م
استرازينكا
استرازينكا
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على صالح
تراجعت أسهم شركة AstraZeneca، وهي شركة أدوية بريطانية سويدية، بنسبة 1.5 في المائة في بورصة لندن يوم الخميس، بعد انخفاض اليوم السابق بنسبة 1.8 في المائة وسط تقارير عن وفاة متطوع برازيلي في تجربة إكلينيكية للقاح كورونا.

وتراجعت أسهم أسترازينيكا اليوم 1.5 في المائة إلى 78.01 جنيه إسترليني، وتراجعت أسهمها يوم الأربعاء 1.8 بالمئة.

وأفادت وكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل (Anvisa) الأربعاء بوفاة متطوع برازيلي شارك في تجارب لقاح كوفيد 19، الذي طورته جامعة أكسفورد ومختبر AstraZeneca ، قائلة إن سبب الوفاة كان لم يكشف عنها لأسباب أخلاقية والسرية.

ولم تدل شركة AstraZeneca بتعليق رسمي على هذه القضية. وأوصت لجنة التقييم والأمن الدولية التي أشرفت على المحاكمة باستمرارها.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن وفاة المتطوع البرازيلي لم تكن بسبب التجربة لأنه تلقى دواءً وهميًا، وليس لقاحًا بحد ذاته. 

وبحسب ما ورد كان المتطوع طبيبًا يبلغ من العمر 28 عامًا، وتوفي نتيجة للمضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

وتعتبر شركة AstraZeneca هي واحدة من الشركات الرائدة في سباق لقاحات كوفيد 19، واجتاز اللقاح مرحلتين من ثلاث مراحل من تجربة اللقاح. وتجري المرحلة الثالثة حاليًا في المملكة المتحدة والبرازيل والهند.

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