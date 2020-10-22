AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حماية المستهلك يطرح 8 نصائح استرشادية لشراء حلوى المولد النبوي الشريف

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
حذر جهاز حماية المستهلك في نشرته الدورية المواطنين من شراء حلوى مولد فاسدة أو منتهية الصلاحية، موضحا 8 نصائح استرشادي لشراء حلوى مولد آمنة غير مضرة بالصحة مع استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 

وعرض جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح الاسترشادية قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف يستعرضها صدى البلد في السطور التالية:


1- عدم شراء الحلوى نهائيًا من الباعة الجائلين لأنها قد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أو غير مصرح بها

2- اختيار المحال والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق بها

3- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة تتميز بالليونة واللون المشرق

4- عدم شراء الحلوى التي تميل إلى اللون الأصفر الداكن وظهور بعض الفطريات عليها

5- التأكد من وجود (تاريخ الصلاحية- اسم المنتج-اسم المصنع) مدونا على الحلوى

 6- التأكد من عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير في اللون في المواد الداخلة في تصنيع الحلوى 

7- التأكد من توافر الشروط الصحية في البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس

8- تخزين الحلوى ووضعها في الثلاجة للمحافظة على فترة صلاحيتها مع عدم شراء الحلوى المكشوفة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهنة ورثها عن والده من 20 عاما.. قبطي يبيع حلوى المولد النبوى الشريف بالمنيا

حكم شراء حلوى المولد النبوي؟.. حرمها المتشددون وأباحها الأزهر

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء ترد على المتشددين

حكم الصيام في يوم المولد النبوي.. المفتي السابق يجيب

علي جمعة يوضح موقف الملك المظفر من الاحتفال بالمولد النبوي .. فيديو

الافتاء: الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى جائز شرعًا

ترشيحاتنا

حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

طلبت منهم دفع تكاليف الفرح وشهر العسل.. رد فعل صادم تجاه عروس قبل حفل زفافها

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالترخيص لوزير البترول لتعديل اتفاقية شرق أبو سنان

رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

لأول مرة.. الكاف يعلن أسباب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وسر إقامتها 1 نوفمبر

وزير الداخلية يجتمع بمساعدية لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم

لحظة اجتماع شمل زوجين مسنين بعد فراق 215 يومًا بسبب جائحة كورونا.. شاهد