برلماني: مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم جدا فى الحياة السياسية

قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام جدا فى الحياة السياسية ، بحيث يساعد مجلس النواب فى تحقيق الرخاء فى البلاد.





وأكد هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ سيعمل على وضع مقترحات و دراسات حول النمو الإقتصادى و الإجتماعى وتحقيق الديمقراطية والنظر فى القوانين والإتفاقيات.





وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.





وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.





وشهدت جلسة الأحد الماضى ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.





وانطلقت الأحد الماضى أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.