شاهد.. مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الأقصر

شهدت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي وقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مبادرة "أيامنا أحلى" بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.
استمرت فعاليتها لمدة ثلاثة أيام متتالية في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري وشملت المبادرة العديد من الأنشطة.
ومن هذه الفعاليات إقامة العديد من القوافل لتنظيم الأسرة التي وصلت إلى ما يقرب من 12 موقعا على مدار الثلاثة أيام في معظم أنحاء مدينة القرنة وتم خلالها تقديم وتركيب ما يقرب من 700 وسيلة منع حمل.
وإقامة معارض منتجات نوادي المرأة وإقامة العديد من ندوات التوعية واللقاءات والتي جاء على رأسها التحدث عن أهميه تأجيل الحمل خلال فترة الكورونا والوقاية إضافة إلى مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل واختيار الوسائل المناسبة.
وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سلم شهادات أمان لعمال خدمات المعاونة بديوان عام المحافظة بواقع 186 شهادة.
حضر الفعاليات نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن.