شاهد.. مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الأقصر

شهدت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي وقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مبادرة "أيامنا أحلى" بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.





استمرت فعاليتها لمدة ثلاثة أيام متتالية في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري وشملت المبادرة العديد من الأنشطة.

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ومن هذه الفعاليات إ قامة العديد من القوافل لتنظيم الأسرة التي وصلت إلى ما يقرب من 12 موقعا على مدار الثلاثة أيام في معظم أنحاء مدينة القرنة وتم خلالها تقديم وتركيب ما يقرب من 700 وسيلة منع حمل.





وإقامة معارض منتجات نوادي المرأة وإ قامة العديد من ندوات التوعية واللقاءات والتي جاء على رأسها التحدث عن أهميه تأجيل الحمل خلال فترة الكورونا والوقاية إضافة إلى مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل واختيار الوسائل المناسبة.



