AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الأقصر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:52 م
مبادرة أيامنا أحلى
مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الاقصر
Advertisements
شمس يونس
شهدت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي وقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مبادرة "أيامنا أحلى" بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر. 

استمرت فعاليتها لمدة ثلاثة أيام متتالية في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري وشملت المبادرة العديد من الأنشطة.
ومن هذه الفعاليات إقامة العديد من القوافل لتنظيم الأسرة التي وصلت إلى ما يقرب من 12 موقعا على مدار الثلاثة أيام في معظم أنحاء مدينة القرنة وتم خلالها تقديم وتركيب ما يقرب من 700 وسيلة منع حمل.

وإقامة معارض منتجات نوادي المرأة وإقامة العديد من ندوات التوعية واللقاءات والتي جاء على رأسها التحدث عن أهميه تأجيل الحمل خلال فترة الكورونا والوقاية إضافة إلى مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل واختيار الوسائل المناسبة.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سلم شهادات أمان لعمال خدمات المعاونة بديوان عام المحافظة بواقع 186 شهادة. 

حضر الفعاليات نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن.
شاهد.. مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الأقصر
شاهد.. مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الأقصر
شاهد.. مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الأقصر
شاهد.. مبادرة "أيامنا أحلى" في غرب الأقصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في القاهرة

تستأنف عملها أكتوبر المقبل .. السياحة والآثار: لجان فحص وتفتيش على الفنادق العائمة

الكشف على 1015 سيدة ضمن مبادرة أيامنا أحلى بثلاث قرى بمركز أجا

11 فندقا بين الأقصر وأسوان تتسلم شهادة السلامة الصحية

١٥ فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية بالأقصر وأسوان

انطلاق مبادرة أيامنا أحلى بـ قها للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. صور

ترشيحاتنا

اذربيجان توافق على نشر مراقبين وقوات حفظ السلام في كاراباخ.. ولكن بشروط

لماذا كان يصف النبي العبد بـ الحبشي.. فيديو

براءة صلاح دياب من تهمة بناء مصنع لابوار بدون ترخيص

بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم

ملتقى التأثير الفرنسي والشمال الأفريقي.. أطعمة رائعة يجب أن تجربها عند زيارة السنغال| شاهد

مصادر: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شورت قصير.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ إيمى طلعت زكريا تثير الجدل بأنوثتها

بدون مكياج.. هند صبري تتألق بالكاجوال على البحر