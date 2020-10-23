مشقة سفر.. قرية صفط النور ببني سويف تطالب بمكتب بريد ومعهد ديني.. صور

تُعد قرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف من القري الكبري من حيث عدد السكان وهي غنية برجالها وعلماءها ومشايخها، ولكنها فقيرة بمرافقها وتعاني قلة الإهتمام بها من قبل المسؤولين كونها تقع في أقصى جنوب المحافظة.





وعلى الرغم من وجود بعض المدارس الابتدائى والاعدادى ومعهد ديني ابتدائي بالقرية إلا أنه لا يجد معهد ديني اعدادي ثانوي مما يضطر الطلاب الي الذهاب الي القري المجاورة او او معهد الفشن الديني الثانوي كما لا يوجد بالقرية مكتب بريد.





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"صدى البلد" ألتقي وأهالي القرية في البداية يقول الشيخ نشأت حجازي معوض مسؤول بيت المال بالقرية :" تحتاج القرية إلي دعم وجهود رجال الأعمال وأهل الخير في بناء المعهد الديني الثانوي لتيسير الدراسة علي الطلاب الذين يعانون مشقة السفر لقري أخري مجاورة أو الي مركز الفشن وحتي يقضي الطالب جميع المراحل بالقرية ابتدائي واعدادي وثانوي".





ويشير سيد جاب الله مكان المعهد قائم بالفعل وتم وضع الاساسات والدور الأول ويتبقي بقية الإنشاءات والاثاث للمعهد ونحتاج الي دعم اهل الخير من كل أرجاء الجمهورية .





أما الحاج مجدي فتحي علي أحد مواطني القرية قال "يعاني أهالي قرية صفط النور من عدم وجود مكتب بريد ،خاصة لصرف معاشات كبار السن والموظفين المحالين للمعاش و تكافل وكرامة، حيث أن مكتب البريد يسهل صرف معاشات السيدات الارامل والمطلقات ، وصرف معاشات كبار السن، برغم تقدم أهالي القرية بالعديد من الطلبات".





ويضيف سعودي مصطفي من أبناء القرية أن عدم وجود مكتب بريد بالقرية يكبد الأهالي وخاصة كبار السن والمعاشات والسيدات الأرامل مشقة السفر إلي مدينة الفشن أو إلي قرية صفط العرفا وهذا يكلف أكثر من عشرة جنيهات في المرة الواحدة.