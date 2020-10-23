صحة البرلمان: نتوقع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر

قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه منذ ظهور فيروس كورونا فى شهر يناير الماضي، وبعد ذلك بفترة أعلن عدد من الخبراء ومنظمة الصحة العالمية انه ستكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العالم كله الان يشهد موجة ثانية من فيروس كورونا بسبب دخول فصل الشتاء، وبالتالى فإننا نتوقع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا فى مصر.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الحل الوحيد لـ عدم ظهور الموجة الثانية لـ فيروس كورونا، وقال إن الجميع يتمنى عدم عودة كورونا مرة ثانية لمصر، أن الجميع عليهم أن يلتزموا بالاجراءات الاحترازية لعدم عودة الموجة الثانية معلقًا : "لو الجميع التزم مش هيكون فى موجة ثانية لـ كورونا، وفى حالة عدم الالتزام ستعود الموجة الثانية لـ كورونا".





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن وضع كورونا فى مصر يختلف عن باقى دول العالم، والوضع مطمئن والدولة مستعدة لمواجهة أى ارتفاعات فى الإصابات.





ولفت إلى أن مصر مقبلة على فصل الشتاء، وانتشار كورنا ظهرت فى الشتاء، وانتشار العدوى تكون فى الشتاء أكثر من الصيف، وأوضح أن دور البرد العادي الانفلونزا يشبه اعراض فيروس كورونا، ولذلك الجميع يطالب بتوخي الحذر فى هذه المرحلة.