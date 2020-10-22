أكثر من 100 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بـ بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن العدد الاجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها وصل إلى 102 ألف و296 طلبا، مشيرا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 أكتوبر الجاري.

وأكد المحافظ، توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.





كانت المراكز التكنولوجية، شهدت اليوم الخميس"تقديم 697 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة،بواقع :166 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف،و 229طلبا بمركز ناصر ، و 150طلبا بالواسطى ، و39طلبا بمركز ببا، و 23طلبا باهناسيا،و 20 طلبا بسمسطا،و 70 طلبا بالفشن.

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من ناحيته تابع اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد سير العمل في ملف تلقى طلبات التصالح خلال زيارته "اليوم"لمقر الإدارة الهندسية ومجلس قروي شريف باشا مركز بني سويف،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين لتلقى طلبات التصالح ،خاصة بعد قرارات تخفيض قيم تقدير سعر المتر في القرى والمدن .





وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن الزيارة تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع نسبة الــ 25 % من إجمالي المخالفة "جدية تصالح" وفقًا للقانون، مع تأكيد أهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء الطلبات المقدمة، من خلال تنفيذ خطة العمل وطبقا للبرنامج الزمنى المحدد، والتأكد من تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب.



