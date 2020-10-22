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أخبار العالم

وزير الصحة الأمريكي يكشف موعد بداية التلقيح ضد كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الخميس، أن الشعب الأمريكي سيحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول شهر مارس أو ابريل المقبل. 


وقال الوزير الأمريكي في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نعتقد أنه بحلول نهاية 2020، سيكون لدينا لقاح كاف مصرح به من قِبل إدارة الغذاء والدواء لتطعيم الأشخاص الأكثر ضعفًا"، مضيفا أنه بحلول نهاية يناير المقبل سيكون لدينا لقاح كاف لجميع كبار السن، بالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين لدينا، وبحلول نهاية شهر مارس إلى أوائل ابريل، سيكون هذا اللقاح كافيًا لجميع الأمريكيين". 


واستند وزير الصحة الأمريكي في تقييمه إلى النطاق الذي يتم فيه إنتاج اللقاح حاليًا وليس على أي بيانات من تجارب اللقاح.


وتابع: "لا يمكننا التكهن بالضبط متى سنحصل على البيانات"، وقال: "نعتقد - بفضل الرئيس ترامب، أننا نصنع جميع اللقاحات الستة على نطاق تجاري في الوقت الحالي". 


يذكر أنه لم تقدم أي شركة تعمل على لقاح لفيروس كورونا حتى الآن بيانات عن تجارب المرحلة الثالثة إلى إدارة الغذاء والدواء. حيث قالت شركة Pfizer إنها ستقدم بياناتها في أواخر أكتوبر ويمكن أن تتقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ بحلول أواخر نوفمبر.

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