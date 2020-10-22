أحمد مجدي: الرئيس السيسي أكد على التصدي لـ الاستفزازات التركية بشرق المتوسط.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه عقدت بالأمس القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية الثامنة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على مناقشة الوضع فى شرق المتوسط بعد الانتهاكات الاستفزازية من تركيا والتعدي على الحدود السياسية لدول شرق المتوسط.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع أن الرئيس السيسي أكد ضرورة التصدي لتلك التصعيدات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لأخذ ما يكفل للحفاظ على الأمن الإقليمي.





وتابع مقدم برنامج أخر الأسبوع أن طرفا واحدا مسئولا عن زعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن النظام التركي يخلق الانقسامات والأزمات بشكل أصبح مثير للجدل والدهشة بكل المناطق.





وأشار مجدي إلى أنه قبل القمة اليونان بدأت حملة دبلوماسية لمواجهة الاستفزازات التركية بشرق المتوسط وناشدت بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.



