AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد مجدي: الرئيس السيسي أكد على التصدي لـ الاستفزازات التركية بشرق المتوسط.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:18 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه عقدت بالأمس القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية الثامنة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على مناقشة الوضع فى شرق المتوسط بعد الانتهاكات الاستفزازية من تركيا والتعدي على الحدود السياسية لدول شرق المتوسط.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع أن الرئيس السيسي أكد ضرورة التصدي لتلك التصعيدات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لأخذ ما يكفل للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وتابع مقدم برنامج أخر الأسبوع أن طرفا واحدا مسئولا عن زعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن النظام التركي يخلق الانقسامات والأزمات بشكل أصبح مثير للجدل والدهشة بكل المناطق.

وأشار مجدي إلى أنه قبل القمة اليونان بدأت حملة دبلوماسية لمواجهة الاستفزازات التركية بشرق المتوسط وناشدت بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.

وقال مقدم برنامج آخر الأسبوع إن هناك مساعي لإتمام الوحدة القبرصية، بالإضافة إلى تدشين مشروعات الغاز، ورسم الحدود لفتح آفاق كبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يدلي بتصريحات استفزازية.. والمجلس الأوروبي: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع تركيا

المرتزقة سلاح أردوغان الثمين في كل الحروب.. كلمة السر في دخول ليبيا وسوريا والعراق وأخيرا اليونان وقبرص.. فماذا ستفعل أوروبا؟

ماكرون يحشد أوروبا لمواجهة انتهاكات أردوغان.. توافق أوروبي لفرض عقوبات على تركيا.. وأنقرة تواصل الاستفزاز

الرئيس القبرصي: الاستفزازات التركية الجديدة يجب أن تثير "أزمة تقدير للموقف" بين الأوروبيين

الرئيس السيسي يزور اليونان أوائل نوفمبر

بالضربة الدبلوماسية اليونان تفصح أخيرا عن خطها الأحمر في وجه أردوغان: لن نسمح للأتراك بالبعث بـ مياهنا الإقليمية.. ومصر درع الحماية بـ المتوسط.. وقبرص: قدمنا مع القاهرة أقوى تحذير لتركيا

ترشيحاتنا

مفاجأة في سعر سيات إبيزا 2021 في مصر

بملابس مبهجة.. ابنة طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها

نهاية مأساوية لفتاة بعد أسابيع من إطلاق سراح مغتصبها .. تفاصيل

بعد إعلان قائمة المحترفين.. محمد صلاح وجها لوجه مع حسام البدري لأول مرة

بعد اختيارها لتقديم حفل مهرجان الجونة.. 10 إطلالات تبرز جمال هيلدا خليفة

اذربيجان توافق على نشر مراقبين وقوات حفظ السلام في كاراباخ.. ولكن بشروط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم

لحظة اجتماع شمل زوجين مسنين بعد فراق 215 يومًا بسبب جائحة كورونا.. شاهد