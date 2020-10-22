ماهر مقلد: سعد الحريري فى امتحان صعب

قال الكاتب الصحفى ماهر مقلد، إن لبنان الآن يحتاج بالفعل للمساعدة الدولية، موضحًا أن فرنسا في مقدمة الدول التى تقف بجوار لبنان.





وأضاف ماهر مقلد خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز، أن الرئيس الفرنسي ماكرون طالب من الداخل اللبنانى بالاستقرار وتشكيل حكومة جديدة.





ولفت إلى أن سعد الحريري فى امتحان صعب، والجميع ينتظر منه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن اختيار سعد الحريري لرئاسة الحكومة مناسب.





وأشار إلى أن أى شخص كان قريب من المشهد اللبنانى كان متأكدًا بعدم تمكن السفير مصطفى أديب فى تأليف الحكومة، ولانه رجل سياسي وينتمى لكتلة سياسية كبيرة.





وأوضح أن أى رئيس حكومة فى لبنان يجب ان يحظى بظهير سياسي، وسعد الحريري يحظى بظهير سياسي، أما مصطفى آديب لا يوجد لديه كتلة نيابية.





وأكد أن جميع الأطراف السياسية فى لبنان عليهم دعم رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عاد مرة أخري لـ رئاسة الحكومة.