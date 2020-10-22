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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية للمناورة  "ردع - 2020" التى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى أستمرت لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ نشاط تدريبى يتمثل فى القضاء على بؤرة إرهابية وسط أجواء تحاكى ظروف العمليات الحقيقية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى، وتأمين منطقة سكنية وعودة الحياة إلى طبيعتها وذلك باستخدام مقلدات المايلز " لتحقيق الواقعية خلال التنفيذ.


وأظهرت المرحلة المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية  وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.


ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة  وزير الدفاع والإنتاج الحربى للعناصر المشاركة فى المناورة "ردع 2020" على ما بذلوه من جهد خلال تنفيذ كافة مراحل للمناورة.

وناقش الفريق محمد فريد عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المناورة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس.


حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.
رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية
رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية

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