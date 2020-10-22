نواب: مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في الحياة التشريعية.. ويؤكدون: يساعد في عدم السماح لـ غرفة تشريعية واحدة بالانفراد بقرارها.. يوجد رأي ثانٍ يقدم المشورة

برلمانى:

مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم جدا فى الحياة السياسية

نائب: مجلس الشيوخ يساعد فى تنقيح القوانين المعروضة عليه من البرلمان

نائبة:

مجلس الشيوخ يضمن تمثيل أكبر قدر من المجتمع في الحياة السياسية





أكد عدد من النواب أن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى الحياة التشريعية فى مصر ، بإعتباره مجلسا تخصصيا به معينون وكفاءات فى كافة التخصصات المختلفة، كما أشاروا إلى أن مجلس الشيوخ يعتبر مكملا لمجلس النواب ، حيث إن هناك كما كبيرا من مشروعات القوانين فى البرلمان تحتاج إلى تخصصات دقيقة ، كما أوضحوا أن مجلس الشيوخ سيعمل على وضع مقترحات و دراسات حول النمو الإقتصادى و الإجتماعى وتحقيق الديمقراطية والنظر فى القوانين والإتفاقيات.





فى البداية قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم جدا فى الحياة السياسية ، بحيث يساعد مجلس النواب فى تحقيق الرخاء فى البلاد.





وأكد هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ سيعمل على وضع مقترحات ودراسات حول النمو الإقتصادى و الإجتماعى وتحقيق الديمقراطية والنظر فى القوانين والاتفاقيات.





وقال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى الحياة التشريعية فى مصر ، بإعتباره مجلسا تخصصيا به معينون وكفاءات فى كافة التخصصات المختلفة.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ يعتبر قناة تشريعية يساعد فى تنقيح القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب، خاصة وأنه يضم صفوة من الخبراء والمتخصصين من الشخصيات المعينة من الرئيس بعكس مجلس النواب والذى يتشكل معظمه من النواب المنتخبين.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه فى الاتفاقيات التى تمس السيادة الوطنية ، وسيساعد فى عدم السماح لغرفة تشريعية واحدة بأن تنفرد بقرارها ، ولكن سيكون هناك رأي ثانٍ يقدم المشورة، ويصحح كل الأمور ممثل فى مجلس الشيوخ.



وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن اهمية مجلس الشيوخ تتمثل فى أنه مكمل للحياة السياسية فى مصر ، مشيرة إلى أن معظم دول العالم بها مجلسان مجلس النواب والشيوخ بمسميات مختلفة ، كما أن مجلس الشيوخ يضمن تمثيل أكبر قدر من المجتمع فى الحياة السياسية.





وأكدت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ يعتبر مكملا لمجلس النواب ، حيث إن هناك كما كبيرا من مشروعات القوانين فى البرلمان تحتاج إلى تخصصات دقيقة.





وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : كلما كانت القوانين مدروسة بشكل دقيق فى مجلس الشيوخ ، فإن ذلك سيؤدى لنتيجة إيجابية ، كما أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة فى إستكمال الدور الأساسى لمجلس النواب.





وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.





وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.





وشهدت جلسة الأحد الماضى ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.





وانطلقت الأحد الماضى أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.