إبراهيم رضوان يكتب: أيام في العزل!

طوال حياتي المهنية أكتب أخبارا من عينة "مات بعد صراع مع المرض" دون أفكر في نوعية الصراع، أو المرض، المهم أن المرض انتصر والشخص مات، تخيلت نفسي في هذا الموقف، وزميل آخر يكتب عني " مات بعد صراع مع المرض " ..





القصة ياسادة بدأت بألم شديد في البطن، نار في بطني، هرعت إلي المركز الطبي الجديد بسموحة، وتحت محاليل قسم الطوارئ هدأ الألم قليلا، ومع خروج نتائج الفحوصات ليلا بدأت الكارثة، جميع الأطباء من الكرة الأرضية، من الريف والحضر، حتى طلاب الطلاب أفتوا بإصابتي بكورونا، وأنا في مرحلة أخيرة من الحياة والبنكرياس في حالة موت والكبد ينهار ولا بد من دخولي العناية المركزة، كنت معزولا مؤقتا عند ابن أخي وزوجته الطيبة "فاطمة"، وفي منتصف الليل بدأ الألم يعاودني، ودخل في روعي أن كورونا هذا الوحش الكاسر يأكلني، وكانت النجدة من عند الرجل الطيب د. عناني إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي بغرب الدلتا، وتم نقلي على عجل إلي مستشفى جمال عبد الناصر قسم عزل الأطباء ، وهناك تم ربطي بالمحاليل التي أراحتني وخففت وجع بطني الحاد.





في اليوم التالي خصعت لفحص المسحة، والنتيجة ستظهر غدا، لم أنم مثل المنتظر تنفيذ حكم الإعدام، ملائكة التمريض حولي مع كل حركة، وفي اليوم التالي أخبروني بأن المسحة سلبية، وأنني خال من كورونا، قلت من كل قلبي الحمد لله، وفي المساء كان الخروج، ياه ما أجمل نسمات الحرية، تخيلوا لو أن الله خلق الناس عبيدا مكبلين في أغلال، كيف سيكون حال العالم، ما أجملك يا الله خلقت الكون، وطلب من الإنسان أن يسيح في الأرض طلبا للأفضل، المهم خرجت لعلاج مشكلة كبرى قديمة عندي، وهي أنني مصاب بورم نادر في البنكرياس " أنسولينوما "، ربما لأنني أهملت الحقن التي توقف هذا الوحش ، فإفترسني ..





توجهت إلي الطبيب الذي يتابعني، رأي التقارير، صرخ، ياااه كل هذه اللخبطة ، ثم قال لي واثقا من كلامه: "يا بني أنت عندك كورونا " .. تاااني، يا دكتور أنا لسه خارج من العزل ومعنديش كورونا، أصبت بالوهم، بدأت في السعال والارتجاف، ترجيع وحرارة، وشبه إغماء، قال لي شوف: "اقطع الشك باليقين واعمل مسحة تانية في مستشفى الجامعة للتأكد" ..





بالفعل توجهت لعمل المسحة الثانية على حسابي، 2000 جنيه، جزء كبير من المرتب ضاع، زوجتي قفزت إلي المقعد الخلفي من السيارة خوفا، تذكرت أمي عندما كانت تأخذ رأس أبي في حجرها وتحنو عليه، مخنوق، لم أعد أرى، ياناس معنديش كورونا ، عندي زفت ورم على البنكرياس ..









المطلوب الآن دخول المستشفى مرة أخرى، لا تسألوني كيف.. ؟؟، المهم أني عدت إلي غرفتي في العزل من جديد ، أغلقت على نفسي الباب، قلت: "طظ في هذا العالم"، المحاليل تم تركيبها على عجل، نمت كالأطفال، وفي الصباح بدأت حالتي تتحسن، جلست في المرة الثانية ثلاثة أيام حتى ظهرت النتيجة سلبية أيضا، خلالها أحببت الغرفة، الحوائط ، الفراش ، حتى الطعام البارد ، توائمت مع الحبس الانفرادي ولم أفتح الباب مرة واحدة ، سقط على النافذة عصفور تبادلنا النظرات هو يحسدني على المكان الظليل وأنا أحسده على حريته ..





خرجت إلي البيت، لن أعود إلي العزل مرة أخرى، سأرحب بالقبر بديلا، فلا شيء يستحق العناء ولا الجري ولا اللهاث .. حتى الحب يموت .. حفطكم الله جميعا ..





* رسائل :

- محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف: شكرا لك، اتصالك أثلج صدري، أنت كبير العائلة السكندرية .. شكرا لك وأعانك الله ..

- د. عناني إسماعيل: سيظل التأمين الصحي العمود الفقري لتخفيف أوجاع المرضى، وأنت تقوم بجهود رائعة لتطوير هذا المرفق ..ربنا يوفقك

- الجنرال د. أشرف أمين مدير مستشفى جمال عبد الناصر: أنت بقعة ضوء في الإسكندرية، أنت صنعت مستشفى عظيم جزاك الله خيرا ..

- محمد معوض النقيب المحتمل للصحفيين بالإسكندرية: تقوم بعمل رائع، أكمل المسيرة، أنت جندي في معركة الأخلاق والشرف لتعيد لكارنيه نقابة الصحفيين ما يستحق من تقدير واحترام، يعيبون عليك أنك تخوض الانتخابات بدون استئذان مسبق، أنت إنسان راشد ، صاحب قرار ، ولك مؤيدون كثر ، لديك فرصة كبيرة للفوز وصنع التاريخ ، العمل العام جوهره " نجدة وغوث " وأنت خير من يفعل ذلك من زمااان .. ، صحيح أن المنافسة مع الزميلين العزيزين عمرو حافظ وفكري عبد السلام شرسة ، ولكنك تملك رصيدا عند الجميع ، وأرجو من أعضاء الجمعية العمومية الاختيار صح ، ومتابعة الوعود التي قطعها كل متقدم على كرسي النقيب حتى لا يضحك علينا أحد ، كفاية بقى ..

-الزميل العزيز رزق الطرابيشي النقيب السابق للصحفيين بالإسكندرية: شكرا لك على كل شيء ..

-الزميلة العزيزة أمل صبحي: أنت أم وأخت وصديقة كل الإعلاميين، شكرا لك على وقوفك بجانبي في مرضي وتكفلك بشراء الأدوية الغالية جدا والنادرة جدا ..

-الزميل على بدر: أنت الجنرال الحقيقي الذي يقف في مواجهة كثير من المعارك التي تحاك ضد الشرفاء ، بل وضد الدولة .. يجب أن تشارك وتخرج ما عندك ..

- الزميلة العزيزة بسمة الشريف: يقولون عنك إنك "يسارية " باعتبارها تهمة، للأسف هم لا يفهمون أن اليسار أرقى ما أنتجه الفكر الإنساني ، إنه دعوة للعدل والحرية والعدالة .. أنا مثلا أميل للمذهب " العلماني " هل معنى ذلك الدعوة للتهتك ورفض الدين .. يجب أن نتعلم قبل أن نتكلم ..