جامعة طنطا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور المحافظ .. غدا

تنظم جامعة طنطا غدا السبت، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبى فى تمام الساعة الرابعة مساءً، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا.





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ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية تكريم شهداء الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، وعرض مجموعة من الأغاني الوطنية يقدمها كورال طلاب جامعة طنطا احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.





كما يشارك فى الحضور عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعة طنطا.



