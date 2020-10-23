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تعليم

جامعة طنطا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور المحافظ .. غدا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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تنظم جامعة طنطا  غدا السبت، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبى فى تمام الساعة الرابعة مساءً، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا.


ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية تكريم شهداء الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، وعرض مجموعة من الأغاني الوطنية يقدمها كورال طلاب جامعة طنطا احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.

كما يشارك فى  الحضور عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعة طنطا.

ووجه الدكتور الرفاعي مبارك، وكلاء الكليات بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وحل أي مشكلات قد تواجههم، مشددًا بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة الدراسة والتعقيم المستمر للقاعات والمدرجات والمعامل بشكل يومى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الدراسة وارتداء الكمامات الطبية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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