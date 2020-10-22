فيات مصر تسعى لتوفير طلبات السوق المصري باستيراد أعداد أكبر

كشفت بعض التقارير أن فيات مصر تحاول تغطية احتياجات السوق المصري من السيارات خاصة في ظل الإقبال الكبيرة على سياراتها في مصر.



واكدت الشركة أنها تعمل على توفير أعداد كافية من الطرازات المختلفة من أجل توفير متطلبات الراغبين في الشراء بدون حدوث نقص في التوريد.



وقالت الشركة إنها تقوم باستيراد كميات كبيرة من السيارات تصل إلي دفعة من السيارات تقريبًا في كل شهر ويمكنها زيادة ذلك لتستورد أكثر من مرة في الشهر الواحد لتغطية طلبات السوق الكبيرة على سياراتها خاصة تيبو.



وأوضحت الشركة أن المشكلة الرئيسية التي تواجههم هم ومختلف الشركات الأخرى أن كميات الإنتاج في مصانع الشركات الأم أقل من المعتاد بسبب إجراءات الشركات للوقاية من فيروس كورونا.



ومن المنتظر توفير طرازات فيات تيبو في نسخ 2021 بداية من الفترة المقلة لتقديمها للحاجزين واستقرت أسعار فيات تيبو هذا الشهر في السوق المصري، وذلك للشهر الثالث على التوالي منذ إصدار موديل 2021.



تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأفقي، وناقل حركة 6 سرعات.

