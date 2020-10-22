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رياضة

التعاون يفوز على النصر 1-0 في الدوري السعودي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي التعاون، فوزًا على نظيره النصر بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "2020-21".


وأحرز الكاميروني ليندر تاوامبا، هدف التعاون في الدقيقة 63، بعد استقبال تمريرة من ساني، ليودعها في مرمى الحارس براد جونز.


وواصل التعاون المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 9، بعد تلقي اللاعب ريان الموسى بطاقة حمراء مباشرة.


ويدخل النصر المباراة وهو يعاني من غيابات عدة، سواءً على سبيل الإصابة أو عدم الجاهزية، مثل عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط وعبد الفتاح عسيري ومايكون وسلطان الغنام وعلي لاجامي وبيتي مارتينيز وأسامة الخلف.


ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في مباراتين، بينما تجمد رصيد النصر بلا نقاط، بعد الخسارة الثانية على التوالي، ليهبط إلى ذيل ترتيب الدوري.


وثأر التعاون لخسارته أمام النصر في دوري الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ليغادر التعاون البطولة الآسيوية، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة.

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