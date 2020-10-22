التنمية المحلية: غرفة مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن استعدادات المحافظات لانتخابات مجلس النواب 2020.





وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجه كل المحافظين برفع درجة الاستعداد للتجهيز لانتخابات مجلس النوب المزمع عقدها في يومي السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر.





وأردف: "وجهنا مسئولي المجالس المحلية للمدن والأحياء بالوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين وعدم الانحياز لأي مرشح دون آخر".





ولفت إلى أنه سيتم فتح غرفة عمليات وربطها مع الغرفة المركزية في مجلس الوزراء والغرف الـ 27 للمحافظات.

ونوه إلى أن الوزارة تحرص على توفير أماكن لكبار السن ولجميع الناخبين لتيسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على توفير جميع مستلزمات الإجراءات الاحترازية المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا من تعقيم وتطهير دوري وتوفير الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.









وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، من إجراءاتها لإجراء انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب والمقرر لها يومي السبت والأحد.





وأكد مصدر بالهيئة أنه تم الانتهاء من توزيع القضاة على لجانهم الانتخابية، مشيرا إلى انه تم انتقال القضاة المشرفين على الانتخابات بالمحافظات إلى مقرات لجانهم.