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رياضة

علينا قبول الأمر الواقع.. عمرو زكي عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:59 م
عمرو زكي
عمرو زكي
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محمد بدران
علق عمرو زكي لاعب الزمالك السابق علي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وكتب عمرو زكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" على قرار الكاف، قائلا: "‏‏‎#الزمالك من البداية وافق على تأجيل اللقاء "دون شروط" تضامنا مع ‎#الرجاء_المغربى.. والان لن يستطيع الاعتراض على القرار وعليه أن يقبل بالأمر الواقع.. كفى حديثا عن هذه الازمة حتى لا يتم تشتيت اللاعبين.. الزمالك لم يتأهل بعد وعليه الحذر في لقاء العودة.. كل الدعم للزمالك 🇦🇹❤️.


كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن منذ قليل، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.


كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".


وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.


وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


يذكر أن  مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.


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