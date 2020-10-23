أكثر10 هواتف مبيعًا فى 2020.. بينهم 5 هواتف لـ آبل

تسبب الاضطرابات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد فى إلحاق الضرر البالغ بالوضع الإقتصادي العالمي، و على رأسها الدول المصنعة للهواتف الذكية حيث تأتي الصين على رأس القائمة، مما ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع و بالتالى تأخر تسليم الشحنات فى ميعادها المحدد، وهو ما حدث مع آيفون 12 الذي تأخر إطلاقه كثيرًا عن المعتاد.





وعلى الرغم من ذلك حققت العديد من شركات الهواتف الذكية مكاسب هائلة خاصة في النصف الثاني من عام 2020، بعدما أصبحت الهواتف الذكية الوسيلة الأكثر إستخدامًا فى أوقات الحظر، وبحسب موقع mint التقني أفادت تقارير شركة Omdia إلى أن آبل لديها 5 هواتف من ضمن قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في النصف الأول من 2020.





وهذا ترتيب بأكثر الهواتف مبيعا من الأقل إلى الأعلى مبيعاص:





10- Apple iPhone 11 Pro

استقرت مبيعاته عند 6.7 مليون وحدة، بسعر يبدأ من 106.600 دولار أمريكي، بما يعادل 1700 جنيه مصري.





9- Xiaomi Redmi 8

شحنت شاومي 6.8 مليون وحدة من هاتف Redmi 8 خلال النصف الأول لعام 2020، بسعر 9999 روبية هندية، بما يعادل حوالي 2000 جنيه مصري للهاتف.





8- Xiaomi Redmi 8A

وصلت مبيعاته إلى 7.3 مليون وحدة، بسعر 7.499 دولار للوحدة، بما يعادل حوالي 117.800 جنيه مصري.





7- iPhone 11 Pro Max

باعت شركة آبل 7.7 مليون وحدة خلال النصف الأول من 2020، بسعر متاح يبدأ من 1.11.600 دولار.





6- Apple iPhone XR

باعت آبل 8 ملايين وحدة من هذا الهاتف، بسعر يبدأ من 47500 جنيه استرليني، بما يعادل حوالي 960 ألف جنيه مصري.





5- Apple iPhone SE

بلغت مبيعات هذا الجهاز 8.7 مليون وحدة، بسعر 37.900 روبية للوحدة، بما يعادل حوالي 8000 جنيه مصري.





4- Xiaomi Redmi Note 8 Pro

و يعتبر أول هاتف ذكي للألعاب، بلغت مبيعاته أكثر من 10.2 مليون وحدة في النصف الأول من 2020، بسعر يبدأ من 17000 روبية، بما يعادل 3600 جنيه مصري تقريبا.





3-Xiaomi Redmi Note 8

حقق هذا الهاتف مبيعات بلغت 11 مليون وحدة، بسعر 12.799 دولار للوحدة، بما يعادل 200 ألف جنيه مصري.





2- Samsung Galaxy A51

بلغت مبيعاته 11.4 مليون وحدة، بسعر 23.999 روبية هندية، اي حوالي 5000 جنيه مصري.





1-Apple iPhone 11