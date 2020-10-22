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تعليم

لأول مرة.. مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة القناة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:20 م
مكتب خدمة أسر الشهداء
مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة القناة
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انجي هيبة
أكد الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس أنه تقديرا من الجامعة  للتضحيات التي قدمها شهداء مصر الأبرار وتكريما لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، قرر مجلس الجامعة أعفاء أبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية ورسوم المدينة الجامعية فى البرامج التقليدية والبرامج المميزة.
 
وتماشيا مع هذا السياق أعلنت هدى فرج أمين عام الجامعة أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة، تم  تخصيص إدارة الجامعة لمكتب خدمة أسر الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية وذلك لتقديم كافة التسهيلات لأسر الشهداء.

وتابع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تحديد نسبة من المنح الدراسية لأبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والارهابية والأمنية.

وصرحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الجامعة تقدم  منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير ) لأبناء محافظات القناة وسيناء من الطلاب المتميزين علميا من أبناء الشهداء.

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لأول مرة.. مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة القناة
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