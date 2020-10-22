إزيك يا بيبو.. تفاصيل حوار مجدي عبدالغني والخطيب فى اتحاد الكرة

كشف مجدى عبدالغني
رئيس جمعية اللاعبين المحترفين تفاصيل الحوار الذى دار بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش تأبين الراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة لاتحاد الكرة فى مقر الجبلاية بالجزيرة أمس الأربعاء.
وزار محمود الخطيب
رئيس النادى الاهلي اتحاد الكرة قبل بدء مراسم تأبين الراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة للجبلاية وعقد رئيس النادى الأهلى جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى حضور وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
وهنأ عمرو الجنايني، رئيس النادى الأهلي
على فوز المارد الأحمر على الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا معربا عن أمنياته بتأهل الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة.
قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": صافحت محمود الخطيب وقلت له إزيك يا بيبو ورد عليا وقال : إزيك يا مجدى ثم قمت بمصافحة محمد مرجان
المدير التنفيذى للقلعة الحمراء.
اضاف: اقتصر الحوار بينى وبين الخطيب على مجرد المصافحة وتبادل السلام فقط دون إضافة أية كلمة أخرى وأنا لست مختلفا مع محمود الخطيب فهو رئيس النادى الأهلي
ومن واجبي عندما أري خطأ فى أسلوب الإدارة أن أوجه إنتقادا لتصحيح المسار.
تابع : حب النادي الأهلي يجمعنى أنا ومحمود الخطيب
وهو عندما كان يوجه أى إنتقاد على مدار السنوات التى جمعتني به فى الملاعب وخارجها هل معنى ذلك أن يكون بينى وبينه أى خلاف وقطيعة.
وأقام أمس الاربعاء الاتحاد المصري لكرة القدم ، مراسم تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد
مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وأعضاء اللجنة ونجل الراحل الكابتن أمير عزمي مجاهد وأسرته، ولفيف من رموز ومسئولي الرياضة المصرية.