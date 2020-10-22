AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إزيك يا بيبو.. تفاصيل حوار مجدي عبدالغني والخطيب فى اتحاد الكرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:08 م
محمود الخطيب ومجدي
محمود الخطيب ومجدي عبدالغنى
Advertisements
يسرى غازى
كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين تفاصيل الحوار الذى دار بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش تأبين الراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة لاتحاد الكرة فى مقر الجبلاية بالجزيرة أمس الأربعاء.

وزار محمود الخطيب رئيس النادى الاهلي اتحاد الكرة قبل بدء مراسم تأبين الراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة للجبلاية وعقد رئيس النادى الأهلى جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى حضور وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.


وهنأ عمرو الجنايني، رئيس النادى الأهلي على فوز المارد الأحمر على الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا معربا عن أمنياته بتأهل الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": صافحت محمود الخطيب وقلت له إزيك يا بيبو ورد عليا وقال : إزيك يا مجدى ثم قمت بمصافحة محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء.

اضاف: اقتصر الحوار بينى وبين الخطيب على مجرد المصافحة وتبادل السلام فقط دون إضافة أية كلمة أخرى وأنا لست مختلفا مع محمود الخطيب فهو رئيس النادى الأهلي ومن واجبي عندما أري خطأ  فى أسلوب الإدارة أن أوجه إنتقادا لتصحيح المسار.

تابع : حب النادي الأهلي يجمعنى أنا ومحمود الخطيب وهو عندما كان يوجه أى إنتقاد على مدار السنوات التى جمعتني به فى الملاعب وخارجها هل معنى ذلك أن يكون بينى وبينه أى خلاف وقطيعة.

وأقام أمس الاربعاء الاتحاد المصري لكرة القدم ، مراسم تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وأعضاء اللجنة ونجل الراحل الكابتن أمير عزمي مجاهد وأسرته، ولفيف من رموز ومسئولي الرياضة المصرية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يحضر تأبين الكابتن عزمي مجاهد في اتحاد الكرة

عمرو الجنايني في حفل تأبين عزمي مجاهد: كان دائم الابتسامة وعطّاء للرياضة المصرية

بحفل تأبين والده| أمير عزمي مجاهد يشكر وزير الرياضة واتحاد الكرة

ظهور نادر.. ممدوح عباس بـ تأبين عزمي مجاهد: كان مدافعا صلبا عن القلعة البيضاء

هتفرغ لأحفادي.. ممدوح عباس عن خوضه انتخابات الزمالك القادمة

ممدوح عباس عن عدم ضم محمد صلاح للزمالك: لا أحد يقرأ الغيب

ترشيحاتنا

قبل ما تشتري.. مميزات وعيوب رينو داستر

المشكلة في اسمه.. بريطاني يصبح مثارًا للسخرية والتنمر منذ تفشي كورونا

الصحة تعلن خطتها لمواجهة التقلبات الجوية

مقتل مفتي دمشق في انفجار عبوة ناسفة ببلدة قوسيا

بـ شورت قصير.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ جيب موف.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق طبيعية لحماية البشرة من آثار الشمس الضارة

قبل انطلاقه.. 20 صورة لنجمات أثرن الجدل بفساتين جريئة فى مهرجان الجونة الماضى

المشكلة في اسمه.. بريطاني يصبح مثارًا للسخرية والتنمر منذ تفشي كورونا