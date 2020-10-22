نشرة كورونا الفنية| إصابة عضو فريق كايروكي.. ومخرج شهير إيجابي النتيجة وسلبية زوجته| ومطرب وامرأته ووالده يهاجمهم الفيروس

محمود الليثى

أكد الفنان محمود الليثي إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وأن حالته الصحية مستقرة الآن ، وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ووالدته.





وكتب محمود الليثي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقره و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش".





وكانت احدث أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.





هيثم نبيل

كشف المطرب هيثم نبيل عن إصابة والده وزوجته بفيروس كورونا عقب اصابته مباشرة و كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "والدى وزوجتي إيجابي كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير"





وأعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا امس من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



