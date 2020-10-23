رئيس الوزراء: 13 مجمعًا صناعيًا لصغار المصنعين والشباب.. والمصنع جاهز بالتراخيص.. نواب: مبادرة إيجابية من الرئيس السيسى.. ونحتاج إلى توسع بشكل أكبر في المحافظات وافتتاح مشروعات جديدة

نائبة: الدولة ستوفر تسهيلات لصغار المصنعين فى المجمعات الصناعية

برلمانية: المجمعات الصناعية الحديثة تساعد على عدم ظهور مصانع بير السلم

قيادي بـ"مستقبل وطن": المجمعات الصناعية الجاهزة حلم لاستعادة دور مصر الريادي









أكد عدد من النواب أن الدولة توفر تسهيلات لصغار المصنعين والشباب بالمجمعات الصناعية فى وجود قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأشاروا إلى أن الدولة بدأت توفر للشباب كل شيىء لهم فى المجمعات الصناعية من بنية تحتية وحماية مدنية ، حتى يكون هناك إنتاج، ثم تقوب الدولة بمحاسبتهم بالأقساط بعد أول إنتاج، كما أوضحوا أننا فى حاجة إلى توسع بشكل أكبر فى المحافظات لإقامة المجمعات الصناعية وافتتاح مشروعات جديدة.





أشادت النائبة نانسى نصير، عضو لجنة الصناعة بما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن إقامة 13 مجمعا صناعيا لصغار المصنعين والشباب، مشيرة إلى أن هذه المجمعات ستكون مخصصة للشباب المبتدئين وتوفر فرص عمل لصغار الصناع.





وأكدت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة ستقوم بتوفير تسهيلات لصغار المصنعين والشباب بهذه المجمعات الصناعية فى وجود قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة ان فكرة المجمعات الصناعية هى مبادرة من الرئيس السيسى.





وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى تفعيل قانون المشروعات الصغيرة، وأن يكون هناك توسع بشكل أكبر فى المحافظات لإقامة المجمعات الصناعية وافتتاح مشروعات جديدة.





وقالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا طالبنا داخل لجنة الصناعة بالبرلمان أن يكون هناك مجمعات صناعية توفر كل التسهيلات للشباب لكى نزود الصناعات.





وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة بدأت توفر للشباب كل شيىء لهم فى المجمعات الصناعية من بنية تحتية وحماية مدنية ، حتى يكون هناك إنتاج ، ثم تقوب الدولة بمحاسبتهم بالأقساط بعد أول إنتاج.





وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن المجمعات الصناعية أصبحت سمة تعتمد عليها كل دول العالم ، مشيرة إلى أن إقامة هذه المجمعات الصناعية تساعد فى عدم ظهور مصانع بير السلم والمصانع المقامة فى أماكن سكنية وتساعد على تلوث البيئة.





وثمن سيد شريف، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، جهود الحكومة بشأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية؛ من خلال مشروعات وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى إعلان الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة طرح المجمعات الصناعية الجاهزة.





‎وأكد شريف، في بيان له ، أن المجمعات الصناعية كانت بمثابة حلم لإعادة مصر إلى دورها الريادي في الصناعة، وأن تلك المجمعات خطوة حقيقية لتحقيق هذا الحلم، وتعزيز مبادرات الدولة وتوجهها الحقيقي نحو دفع عجلة الانتاج والاستفادة بابتكارات الشباب.





‎وأشار شريف، إلى أن هذه المجمعات ستستوعب الكثير من طموحات الشباب وتطلعاتهم كما أنها تعزز المشروع القومي للدولة بتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل، وتنويع مصادر الانتاج والتصنيع ومن ثم غزو الأسواق وبالأخص الافريقية لترسيخ اهتمام الدولة بالقارة السمراء وتحقيق مبدأ التعاون والتكامل.





‎وأوضح شريف، أن ما عرضته الحكومة بشأن الدعم الموجه ضمانة لنجاح هذه المجمعات ورسالة للشباب بأن الدولة لن تتخلى عنهم وستوفر لهم مزيدًا من الدعم والتمكين، مناشدًا معهد التخطيط القومي بإطلاق مبادرة لتوطين الصناعة، وذلك بالتعاون مع وزارات (التخطيط_ والبحث العلمي _والصناعة).





ولفت إلى أن المبادرة تتمثل في إعلان وزارة الصناعة ممثلةً في هيئة التنمية الصناعية باقتراح أحد المشروعات الابتكارية الصناعية من الأبحاث المعتمدة في القطاعات المختلفة لكلًا من المركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي؛ على أن يقوم المركز بدراسة الجدوى، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال خطة الوزارة في التنمية الصناعية.





وأكد أن تحقيق التكامل بين هذه الجهات الثلاث سيؤدي في النهاية إلى سهولة التسويق الجيد للمشروعات الاستثمارية ذات النفع العام ومن ثم جذب المستثمر المحلي والأجنبي وبالطبع دعم قطاع الصناعة والنهوض به.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه ، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات.





كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب في 12 محافظة، والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود 13 تجمعًا صناعيًا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتي تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات الـ13 التي تنوي الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفي الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه.