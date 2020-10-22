AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عدلي القيعي: الزمالك له مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:54 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
Advertisements
محمد رشاد
أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أن الزمالك صاحب مصلحة في تأجيل مباراة الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عدلي القيعي خلال تصريحاته بقناة الأهلي: "بشير التابعي اعترف بأن الزمالك صاحب مصلحة في الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء".

وأوضح عدلي القيعي أن المدربين الأهلاوية تألقوا خلال الموسم الحالي وعلى رأسهم عماد النحاس الذي أكد جدارته بعد قيادة المقاولون العرب للمركز الرابع.

وتابع عدلي القيعي: "اتهمونا بأننا نسعى لمصلحتنا في إعادة النشاط الكروي وكيف كان الحال للأندية الثلاثة في بطولات أفريقيا".

وشدد القيعي على أن نادي بيراميدز بنسبة 90% سيستمر في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز، مضيفًا: نبارك بيراميدز تأهله إلى المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وواصل مستشار التسويق بالأهلي أن الزمالك سجل هدفه الوحيد من هجمة منظمة وليست عشوائية وأدائه الدفاعي في الشوط الثاني طبيعيًا أمام منافس على أرضه في المغرب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توليه تدريب الأهلي.. موسيماني يرحب بالإبقاء على مدرب الحراس فى جهازه الفني

موسيماني يغادر جنوب أفريقيا "باكيا" قبل التوجه إلى القاهرة لتدريب الأهلي.. فيديو وصور

موسيماني.. مدرب طوارئ في رحلة استعادة الأهلي للبطولة الإفريقية

الأهلي لـ"موسيماني": ننتظر معك مزيدًا من البطولات.. فيديو

لم يأت مصر من أجل المال.. ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن تدريب موسيماني لـ الأهلي

فايلر يوجه رسالة لـ موسيماني بعد توليه تدريب الأهلي.. شاهد

ترشيحاتنا

لأول مرة.. الكاف يعلن أسباب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وسر إقامتها 1 نوفمبر

محافظ القاهرة: إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة طول الوقت

عدلي القيعي: الزمالك له مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء

نصائح مهمة وعاجلة من الصحة للتصدي لموجة كورونا الثانية

وادي دجلة ينتظر رد الأهلي بشأن ثنائي الفريق ضمن صفقة بيكهام

بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. أحمد عيد يفتح النار على الاتحاد الإفريقي ومجلس القلعة البيضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور

بعد نشوب مشاجرة بينهما.. امرأة غيورة تقتل حبيبها بالسكين

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟