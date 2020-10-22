عدلي القيعي: الزمالك له مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أن الزمالك صاحب مصلحة في تأجيل مباراة الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأضاف عدلي القيعي خلال تصريحاته بقناة الأهلي: "بشير التابعي اعترف بأن الزمالك صاحب مصلحة في الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء".





وأوضح عدلي القيعي أن المدربين الأهلاوية تألقوا خلال الموسم الحالي وعلى رأسهم عماد النحاس الذي أكد جدارته بعد قيادة المقاولون العرب للمركز الرابع.





وتابع عدلي القيعي: "اتهمونا بأننا نسعى لمصلحتنا في إعادة النشاط الكروي وكيف كان الحال للأندية الثلاثة في بطولات أفريقيا".





وشدد القيعي على أن نادي بيراميدز بنسبة 90% سيستمر في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز، مضيفًا: نبارك بيراميدز تأهله إلى المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.





وواصل مستشار التسويق بالأهلي أن الزمالك سجل هدفه الوحيد من هجمة منظمة وليست عشوائية وأدائه الدفاعي في الشوط الثاني طبيعيًا أمام منافس على أرضه في المغرب.