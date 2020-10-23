الأزهر يكشف موقف نظام الدراسة بمعاهد القراءات في العام الجديد

عمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على جميع المعاهد الأزهرية، بشأن سير وانتظام الدراسة بمعاهد القراءات.





وقال قطاع المعاهد، إنه نظرا لخصوصية الدراسة بمعاهد القراءات ولعدم وجود الكثافة العدد التي تستدعي تقسيم أيام الدراسة إلى حضور فعلي بالمعهد، ومتابعة دراسة المنهج في باقي الأيام على المنصات الإلكترونية.





ونبه قطاع المعاهد على مدير التعليم النوعي بكل منطقة أزهرية بإبلاغ كافة معاهد القراءات التابعة للمنطقة باستمرار الدراسة بجميع معاهد القراءات كما كانت عليه في العام الماضي تماما من حيث فترة العمل وجدول الحصص المعتاد.





وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيةوالوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبالنسبة للمعاهد ذات الكثافة العالية يتم اخطار الإدارة العامة للتعليم النوعي لاتخاذ اللازم.





المعاهد الأزهرية: لم يتم رصد أي حالات كورونا