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ديني

الأزهر يكشف موقف نظام الدراسة بمعاهد القراءات في العام الجديد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
الأزهر يكشف موقف
الأزهر يكشف موقف نظام الدراسة بمعاهد القراءات
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محمد شحتة
عمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على جميع المعاهد الأزهرية، بشأن سير وانتظام الدراسة بمعاهد القراءات.

وقال قطاع المعاهد، إنه نظرا لخصوصية الدراسة بمعاهد القراءات ولعدم وجود الكثافة العدد التي تستدعي تقسيم أيام الدراسة إلى حضور فعلي بالمعهد، ومتابعة دراسة المنهج في باقي الأيام على المنصات الإلكترونية.

ونبه قطاع المعاهد على مدير التعليم النوعي بكل منطقة أزهرية بإبلاغ كافة معاهد القراءات التابعة للمنطقة باستمرار الدراسة بجميع معاهد القراءات كما كانت عليه في العام الماضي تماما من حيث فترة العمل وجدول الحصص المعتاد.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيةوالوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبالنسبة للمعاهد ذات الكثافة العالية يتم اخطار الإدارة العامة للتعليم النوعي لاتخاذ اللازم.

المعاهد الأزهرية: لم يتم رصد أي حالات كورونا
أكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الدراسة في العام الجديد 2020-2021 منتظمة ولم يتم رصد أي شكاوي.

وقال عباس، لصدى البلد، إنه تم التشديد على جميع المناطق برفع تقرير يومي لرئاسة قطاع المعاهد عن انتظام العملية التعليمية حتى يتم الوقوف على كافة الأبعاد وإزالة المعوقات أولا بأول، منوها بأن جميع المعاهد استوعبت الكثافات الطلابية ولا حاجة لأماكن إضافية.

وأشار إلى أنه في حالة وجود حالة او اكثر بنفس الفصل سيتم غلق الفصل نفسه، واذا انتشرت في أكثر من فصل يغلق المعهد بكامله وهذا لم يحدث حتى الآن.

وأوضح، أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا بين الطلاب او الأساتذة في المعاهد على مستوى الجمهورية، مؤكدا أننا نسابق الزمن في رفع المناهج إلكترونيا وتوفيرها للطلاب علاوة على ما يتم شرحه عبر القنوات التعليمية.

وأكد أن المختصين يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء طباعة الكتب الناقصة وتسليمها للطلاب أولا بأول.

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