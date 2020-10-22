زفاف جماعي لـ 26 عروسة بجنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حفل الزفاف الجماعي لعدد 26 عروسة من ابناء المحافظة، وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات وذلك بقاعة السلام بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء وفي إطار الاحتفالات بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك وسط اجراءات احترازية وقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





نظم الحفل وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالمحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي كما شاركت عدد من الجهات والهيئات والشركات كتبرعات عينية للعرائس وهي شركة توشيبا العربي بالاجهزة الكهربائية ثلاجات وشاشات وغسالات وخلاطات ومراوح استاند ، شركة مول المحلة بالمفروشات ، المصرف المتحد ، شركة اولاد محروس مركز احياء التراث ، محلات موناليزا للفضيات والهدايا ، كوافير واتيلية بنت سينا ، اتيليه لهفه لفساتين الزفاف ، محمود الشبراوي للدي جي والكوشة مؤسسة صناع الخير بمبلغ مالي لجميع العرايس ، مدير مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ والذي قدم الفقرات الفنية.

وكرم المحافظ خلال الحفل جميع السادة المتبرعين ممثلي الشركات المساهمة في تنظيم الاحتفال وسلم المحافظ جميع الهدايا للعرائس .





ويذكر إنه جرى استقبال طلبات الفتيات الراغبات في المشاركة في حفل الزفاف الجماعى من الفتيات الأيتام من الشهر الماضي .





وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه يحرص دائما على مشاركة فتيات محافظة جنوب سيناء فرحتهم مشيرا الى أن فتيات المحافظة هن بناته ولذلك يحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية ومساندة جميع الجهات التى تساهم فى مساعدة الأيتام والمحتاجين .





كما تقدم فودة بالشكر لجميع المساهمين في انجاح الحفل لحرصهم على المساهمة فى تجهيز العرائس بجنوب سيناء، كما وعد بتكرار الاحتفال بتلك المناسبة مع عرائس جدد فى كل مناسبة على مدار العام واولى الاحتفالات القادمة ستكون فى شهر مارس المقبل بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

اقرأ ايضا :



