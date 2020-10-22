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رئيس حزب يطالب برفع قيمة تذكرة المترو لـ20 جنيها.. شاهد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:39 م
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه يرى ضرورة زيادة سعر تذكرة المترو إلى 20 جنيها، متابعا: "عندما طرحنا هذا الأمر تم توجيه الشتائم لنا، لأن المترو إذا ظل بالسعر الحالى لن يستطيع الاستمرار وعلينا النظر إلى المترو فى الخارج".

وأشار رؤوف السيد، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" الذى يذاع عبر قناة الحدث اليوم، إلى ضرورة الاهتمام بالشباب وإشراكهم فى الحياة السياسية المصرية بشكل أكبر، قائلا: "للأسف الناس الكبار فى السن عايزين يقعدوا لحد ما يتوافهم الله فى مناصبهم، ولكن للشباب دور مهم جدا يجب الاهتمام به لما يمتلكونه من حلول".

وتابع قائلا: "الشباب لحد سن 35 مش مقبل على الانتخابات.. والكبار فى السن هم الذين تصدروا المشهد.. هنفضل لامتى سايبين الشباب؟ لازم النسبة تزيد وإحنا من أول الناس اللى شجعنا الشباب فى حزب الحركة الوطنية على الدخول فى الحياة السياسية".

وفيما يتعلق بأداء الحكومة، قال: "الحكومة عملت اللى عليها وفق الإمكانيات المتاحة أمامها، وأقول للسيسى استمر على البداية اللى بدأتها، وربنا يوفقك لأن مفيش بديل غير كده".

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن البرلمان المصرى يجب أن يكون تشريعيا أكثر مما هو خدمى، لأن وظيفته تشريعية وليست خدمية كما يعتقد البعض، متابعا قائلا: "لازم نخلى بالنا من الإخوان والحدود الغربية وربنا يوفق الرئيس فى عمله ومصر تتقدم إلى الأمام".

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