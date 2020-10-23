AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

على يناشد التضامن لصرف معاش لمساعدته فى الإنفاق على أسرته وعلاجه.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن علي منصور علي ، المقيم قرية تله محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش نظرا لظروفة الصحية .

ويقول فى رسالته : أنا عملت عمليه جراحه غضروف الفقرتين الرابعة والخامسة وتعديل في النخاع الشوكي وترقيع بالقطنية وملازم المنزل من سنة ومبشتغلش لأني لم أعد قادر على العمل وليه تأمين علي الحياه لأني خباز بلدي ولكن حولت أن أتقاضي معاش لكي أعيش منه أنا والأسرة خمس أفراد ، وأنا لا أتقاضي معاش من أي جها وتراكمت عليه الديون.

مناشدا المسئولين بوزارة التضامن صرف معاش  لمساعدته على أعباء الحياة ..

الرقم القومى 
28910202403494
للتواصل مع القارئ
01553049139



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريض جذام يستغيث بالمسئولين لإعادة صرف معاش التضامن

مواطن يستغيث بالتضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة

سامح يناشد بإعادة صرف معاش التضامن لإعانته على المعيشة

سعيد يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة رأفة بحاله

أسماء تستغيث لتصحيح خطأ باسمها فى فيزا تكافل وكرامة لصرف المعاش

مواطنة تستغيث لتصحيح خطأ بـ اسمها فى فيزا تكافل وكرامة لصرف المعاش

ترشيحاتنا

التعليم: لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

لن تستقبل وافدين جدد.. الكويت تلغي قائمة الدول المحظورة وتحدد شرط دخول البلاد

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التعاقد مع محمد إبراهيم وعصام الحضري

بعد نفي الحكومة.. رفع سن المعاش إلى 65 عاما في هذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

جينيسيس تقتحم عالم الـSUV بهذا الوحش..صور

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور